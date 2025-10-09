«وول ستريت» تتخلى عن مستويات قياسية.. والبنوك تهبط بأسهم أوروبا

تراجعت الأسهم الأمريكية الخميس، مع متابعة المستثمرين تصريحات مسؤولي الفيدرالي، في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية الذي بدأ في الأسبوع الماضي وتحولت المؤشرات إلى النزول بعد تباينها في بداية جلسة التداول وملامستها مستويات قياسية مرتفعة.

وفي بورصة «وول ستريت» هبط مؤشر داو جونز الصناعي 0.58% إلى 46330.9 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 28.3 نقطة إلى 6725.31، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6764 نقطة، فيما انخفض «ناسداك» المجمع 0.36% إلى 22960.31 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً جديداً عند 23062 نقطة.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي لشهر سبتمبر، أول من أمس، انقسام أعضاء لجنة السوق المفتوحة حول وتيرة خفض أسعار الفائدة، حيث أشار بعضهم إلى ضرورة التحرك بسرعة لاحتواء تباطؤ سوق العمل، بينما فضّل آخرون التريث لتفادي ظهور أي ضغوط تضخمية جديدة.

ويتابع المستثمرون عن كثب تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة، في حين لم يتطرق جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى السياسة النقدية خلال كلمته في حدث بواشنطن العاصمة.

وتجنب جيروم باول، الإشارة إلى السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي أو البيانات المؤثرة في صناعة القرار المرتقب خلال الاجتماع المقرر نهاية هذا الشهر.

وقال «باول»: «تلعب البنوك المحلية الصغيرة دوراً حيوياً في النظام المالي الأمريكي».

وأضاف أن هذه البنوك – التي تعرف أيضاً بالبنوك المجتمعية - لها صلات وثيقة بالأفراد والشركات التي تخدمها، ومعرفتها المباشرة بالظروف الاقتصادية المحلية.

وأضاف: «نحن ملتزمون بفهم المشكلات التي تواجهونها، ولطالما التزمنا بتكييف ممارساتنا الإشرافية بما يتناسب مع البنوك المجتمعية لتخفيف الأعباء غير الضرورية، مع ضمان استمرار عمل هذه البنوك بطريقة آمنة وسليمة».

السلع الاستهلاكية

وأظهرت بيانات من شركة أوبن براند ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والشخصية الأمريكية طويلة الأمد في سبتمبر على الرغم من أن تأثير الرسوم الجمركية على الواردات بدا أنه يتلاشى.

وتسبب الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة، الذي دخل الآن أسبوعه الثاني، في تعليق صدور جمع البيانات الاقتصادية الرسمية ونشرها، بما في ذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الذي كان من المقرر أن يصدر الأربعاء المقبل، وجعل ذلك المستثمرين يعتمدون على البيانات الخاصة بحثاً عن أدلة على حالة سوق العمل والتضخم.

وقالت شركة أوبن براند لتحليل البيانات إن مؤشر أسعار المستهلكين للسلع المعمرة والشخصية ارتفع 0.58% على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.45% في أغسطس. ويعتمد مقياس الأسعار على مكتبة أوبن براند لبيانات تسعير السلع المعمرة والشخصية والترويج والتوفر، والتي تغطي أكثر من 400 ألف منتج.

وكان ارتفاع الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار منتجات الاتصالات والعناية الشخصية والمنتجات الترفيهية، ويعزى ذلك إلى إنهاء إعفاء «الحد الأدنى» في أغسطس، والذي كان يسمح بإعفاء سلع مستوردة تقل قيمتها عن 800 دولار من الرسوم الجمركية.

تراجع أوروبي

وتراجعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق التعاملات، مع انخفاض قطاع البنوك بعدما قدم «إتش إس بي سي» عرضاً للاستحواذ على «هانج سينج بنك» وتحويله إلى شركة خاصة.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.45% إلى 571.31 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع المصرفي 1.55%.

وفي حين تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي 0.25% إلى 8041 نقطة، وهبط فايننشال تايمز البريطاني 0.4% إلى 9509 نقاط، استقر مؤشر داكس الألماني عند 24611 نقطة.

وانخفض سهم «إتش إس بي سي» 5.4% إلى 10.08 جنيهات إسترلينية، بعدما قدم عرضاً للاستحواذ على المصرف الذي يتخذ من هونغ كونغ مقراً له في صفقة تُقدر بقيمة نحو 37 مليار دولار.

وهبط سهم «نوفو نورديسك» 1.25% إلى 379.6 كرونة دنماركية (58.67 دولاراً) بعدما أعلنت الشركة عن استحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية «أكيرو ثيرابيوتيكس».