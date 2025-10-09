تجارب الذكاء الاصطناعي تتصدر المشهد في "جيتكس جلوبال 2025"

تتصاعد وتيرة الاستعدادات لانطلاق معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي يقام من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 6,800 شركة و2,000 شركة ناشئة من 180 دولة، لاستعراض أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحوسبة السحابية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والصحة الرقمية.

ويركز المعرض أيضاً على كيفية تحويل البيانات والخوارزميات ونماذج اللغات الضخمة للبنى التحتية الرقمية إلى شبكات حية مترابطة لا تقتصر على دعم الإنتاجية، بل تعزّزها إلى مستويات غير مسبوقة.

وتستعرض أكبر الشركات العالمية المشاركة في جيتكس جلوبال 2025 أبرز حلول الذكاء الاصطناعي لديها.

وتستعرض شركة سنوفليك خلال مشاركتها منصتها الموحدة للحوسبة السحابية AI Data Cloud، التي تساعد الشركات على بناء وتوسيع نطاق تطبيقاتها بسهولة أكبر، كما ستعلن الشركة عن إطلاق مركزها الإقليمي الثاني للحوسبة السحابية في دولة الإمارات.

وتقدّم شركة برسايت، التابعة لمجموعة G42، خلال المعرض منصتها الجديدة IntelliCity، وهي منصة مدن ذكية من الجيل القادم تُمكّن الحكومات من الانتقال من العمليات التفاعلية إلى إدارة حضرية استباقية ومستقلة.

وتستعرض الشركة أيضاً مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الواقعية، تشمل: Presight AI-Policing Suite، لأنظمة الأمن والشرطة الذكية، وPresight LifeSaver، للاستجابة الطارئة الذكية، ومنصة Vitruvian للذكاء الاصطناعي الوكيل، وPresight NewsPulse، المساعد الذكي لتحليل الأخبار المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة برسايت، إن الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي بات مورداً استراتيجياً، وبالنسبة للدول التي تتقنه فهي تضمن سيادتها الرقمية وتعزز متانة اقتصاداتها، ومن الأمن السيبراني إلى المرونة الصناعية، أصبحت القدرة على معالجة البيانات واتخاذ القرارات استناداً إليها محوراً أساسياً لقوة الدول.

وتستعرض شركة "آي بي إم" خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025 منصتها المتكاملة watsonx، المصممة خصيصاً لتمكين المؤسسات من الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مراحل التجربة إلى الإنتاج على نطاق واسع.

وتقدم IBM أمثلة تطبيقية متقدمة، من محاكي سيارات الفورمولا 1 لفريق فيراري الذي يولّد تقارير سباقات فورية بأسلوب العلامة التجارية، كما تستعرض الشركة نظام Quantum System Two، الذي يبرهن على دور الحوسبة الكمية في معالجة المشكلات المستقبلية المعقدة.

وقال شكري عيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة آي بي إم في الخليج وبلاد الشام وباكستان، إن جيتكس جلوبال يمثل فرصة لنا لمشاركة ما أثبتناه في أعمالنا، فقد قمنا بتطبيق الذكاء الاصطناعي عبر مئات مسارات العمل.

وفي ظل النمو المتسارع في استخدام نماذج اللغات الضخمة والذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح العالم بحاجة إلى قدرات حوسبة استثنائية، وهذا ما تقدمه شركة إيه إم دي عبر وحدات المعالجة الرسومية لديها.

وتكشف شركة "إيسر" خلال المعرض عن سلسلة جديدة من الحواسيب المحمولة المزودة بمعالجات ذكاء اصطناعي مخصصة وبرنامجها المتكامل Acer AI Suite، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مباشرة على أجهزتهم دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة.

وبعيداً عن أرض المعرض، يقدم جيتكس جلوبال منصةً عالمية لمناقشة أكبر الأسئلة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيره في الاقتصاد والثقافة والمؤسسات، بمشاركة شخصيات بارزة من "أمازون ويب سيرفيسز"، وPhison Electronics ، وSandboxAQ والأمم المتحدة وغيرها.