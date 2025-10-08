مبادرات رقمية لـ «الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» في «جيتكس جلوبال»

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، الذي سيقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضورها ضمن المشهد الرقمي الحكومي في إمارة دبي، واستعراض أحدث مشاريعها في مجال التحول الذكي، وتكامل الخدمات الرقمية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مدينة مستقبلية قائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وتستعرض المؤسسة من خلال جناحها في المعرض، مجموعة من المشاريع والمبادرات الرقمية المتقدمة، التي تعكس التزامها بتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى دعم توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز دورها الحيوي في تطوير منظومة جمركية ولوجستية ذكية، تسهم في استدامة بيئة الأعمال، وتحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأشار الدكتور محمد جمعة رحمة المدير التنفيذي لإدارة التكنولوجيا والتحول الرقمي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أبرز المشاريع التي ستستعرضها المؤسسة خلال فعاليات المعرض مشروع «مرسى Marsa»، الذي يمثل منصة رقمية موحدة لإدارة الأرصفة البحرية في دبي، ومشروع الطائرة بدون طيار «الدرون»، الذي يشكل منظومة متقدمة، تدعم عمليات سلطة موانئ دبي.

وأوضح راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن مشاركة الدائرة في جيتكس 2025، ستكون نوعية، وتركز على إبراز التحول الرقمي في الخدمات والإجراءات الجمركية، قائلاً: «نستعد لمشاركة متميزة في معرض جيتكس 2025، نبرز من خلالها كيف يمكن للأنظمة الجمركية أن تتحول من أدوات رقابية إلى منصات ذكية، تحدث فرقاً حقيقياً في تجربة العملاء، وتكرّس مكانة دبي مركزاً محورياً في التجارة العالمية. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من منظومتنا التشغيلية لتسهيل العمليات وأتمتة الإجراءات، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد والتوريد، ويوفر خدمات لوجستية أكثر تطوراً وذكاءً».