حكومة الشارقة تستعد لمشاركة مميزة في «جيتكس 2025»

أعلنت دائرة الشارقة الرقمية إتمام الاستعدادات لمشاركة حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2025، عبر جناح موحّد يضم 20 جهة حكومية تستعرض 14 مشروعاً ومبادرة مبتكرة تجسّد شعار «تكامل تقني محوره الإنسان»، الذي تحمله المشاركة هذا العام، وترسخ مكانة الشارقة محلياً وعالمياً كمدينة رائدة في التميز الرقمي.

جاء الإعلان عقب الملتقى التحضيري لحكومة الشارقة في المعرض، والذي عقدته دائرة الشارقة الرقمية بحضور سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام الدائرة، وسعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير الدائرة، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية والإعلامية لتوحيد الجهود وتقديم صورة متكاملة لحضور الشارقة في هذا الحدث التقني.

وفي كلمته خلال الملتقى أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن مشاركة حكومة الشارقة في هذا الحدث العالمي الرائد ستكون «مشاركة استثنائية» تصنع عبرها الجهات المشاركة الأثر المرجو «الذي رسمت ملامحه زيارة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، إلى دائرة الشارقة الرقمية لدى اعتماده برنامج الشارقة للتكامل الرقمي وخطته التنفيذية»، مشيراً إلى أن جناح الشارقة سيسلط الضوء على النقلات النوعية التي حققتها الإمارة على مستوى التحوُّل الرقمي لخدمة الإنسان، والتي أثنى عليها سموه خلال زيارته.

وأشار إلى أن شعار مشاركة هذا العام يجسّد التزام حكومة الشارقة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد عالمياً للابتكار والتكامل الرقمي، وتقديم نموذج متفرد في تطوير الخدمات الحكومية المترابطة التي تسهم في تعزيز الرفاهية في المجتمع والارتقاء بتجربة المتعاملين.