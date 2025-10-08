«الأوراق المالية»: 1100% قفزة بطلبات اعتماد المؤثرين الماليين

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قفزة قياسية في اعتماد المؤثرين الماليين، حيث سجلت ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 1100% في طلبات الاعتماد.

ومنذ انطلاق هذه المبادرة التنظيمية الرائدة، بادرت شريحة واسعة من رواد المحتوى المالي بالتسجيل والامتثال للضوابط المعتمدة، ما يعكس إدراكهم للدور المحوري الذي يؤدونه في تعزيز الثقافة المالية، وحماية المستثمرين ورفع مستوى الوعي المالي لدى الجمهور. هذا التفاعل القوي لا يعد مجرد إنجاز رقمي، بل يجسد نجاحاً تنظيمياً كبيراً يعزز مكانة دولة الإمارات رائدة عالمية في تطوير التشريعات المالية وإرساء معايير الحوكمة والابتكار في القطاع الرقمي.

وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحن أمام مرحلة انتقالية محورية في تطور البيئة المالية الرقمية، حيث أصبح المؤثرون الماليون شركاء فاعلين في بناء بيئة استثمارية شفافة ومسؤولة. إن الإقبال غير المسبوق على التسجيل يعكس مدى وعي الجيل الجديد من صناع المحتوى المكرسين لترسيخ المصداقية وتعزيز ثقافة الامتثال والنزاهة. تبقى الهيئة ملتزمة بدعم الابتكار وتعزيز منظومة الحوكمة للإسهام في مستقبل مالي آمن ومستدام ومرن لدولة الإمارات».

ولتعزيز مشاركة المؤثرين الماليين في هذه المبادرة بشكل أكبر، أطلقت الهيئة مجموعة من الحوافز التنظيمية عالية التأثير، بما في ذلك الإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد والاستشارات القانونية لمدة ثلاث سنوات، وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع المشاركة الأوسع في أنشطة التمويل الرقمي ضمن إطار تشريعي مرن وقابل للتكيف.