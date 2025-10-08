اتفاق تعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذراع التنفيذية للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجالات التجارة الرقمية، والخدمات اللوجستية الذكية، والتحول الآلي المسؤول لعمليات الموانئ، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسواق الدولية.

ويجمع هذا التعاون بين الخبرات المتقدمة لمجموعة موانئ أبوظبي في مجالات الرقمنة، والبنى التحتية الذكية للموانئ، والحلول اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبين التفويض العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات الحوكمة والسياسات والتنمية الشاملة، كما يهدف هذا التعاون إلى تعزيز منظومات التجارة المرنة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة.

ويعتزم الطرفان من خلال هذا الاتفاق تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير منصات رقمية قابلة للتوسع، تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة والتكامل بين أنظمة التجارة والخدمات اللوجستية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول في إدارة سلاسل الإمداد، وتمويل الأعمال التجارية، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى دعم اعتماد حلول الأتمتة وإنترنت الأشياء في عمليات الموانئ لتعزيز مرونتها وسلامتها واستدامتها، كما يتضمن التعاون إعداد أبحاث ودراسات حالة، ووضع نظم ورؤى استشرافية لتسريع وتيرة الابتكار المستدام، إلى جانب تنظيم مؤتمرات ومنتديات رفيعة المستوى، لتسليط الضوء على دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.

وقال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تجسد اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامنا الراسخ بدفع عجلة الابتكار المستدام في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، فمن خلال الجمع بين خبراتنا في الحلول الذكية للموانئ والتفويض العالمي للبرنامج في مجالات التنمية، نهدف إلى بناء منظومات تجارية مرنة وشاملة، تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى العمل معاً لرسم ملامح مستقبل أكثر ذكاء واستدامة للتجارة العالمية».

وقال عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي تسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، لإحداث تحول في منظومة التجارة، مع التركيز على الاستدامة والشمولية والكفاءة».

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ما يقارب 170 دولة حول العالم، ويتعاون مع الحكومات والمؤسسات لتسريع التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون. ومن خلال هذه الاتفاقية يجدد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الرقمنة والاستدامة في قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية.