«الاتحاد لائتمان الصادرات» تشارك في ورشة حول أثر الشراكات في «تسريع الصادرات» الإماراتية

شاركت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث سلطت الضوء على أهمية تسريع التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من دولة الإمارات.

وخلال الورشة، استعرض حمد العمران، مدير قسم الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع في «الاتحاد لائتمان الصادرات»، مجموعة من الرؤى والطروحات حول أهمية الشراكات الاستراتيجية للشركة في دفع عجلة نمو قطاع التصدير داخل الدولة، إلى جانب برنامج «تسريع الصادرات Xport Xponential»، الذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو على المستوى العالمي، حيث يتيح طيفاً واسعاً من التسهيلات وأدوات الدعم والتمكين، تشمل الحلول الائتمانية والتمويلية المبتكرة، والاستشارات الاستراتيجية وإرشادات خبراء التصدير، وحلول إدارة المخاطر، بالتعاون مع شبكة من الشركاء المحليين ضمن القطاعين الحكومي والخاص، بما يمكنها من الوصول لقاعدة بيانات تضم أكثر من 400 مليون شركة حول العالم.

وألقت الورشة الضوء على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) لدولة الإمارات، والتي بلغ عددها حتى الآن 28 اتفاقية، باعتبارها أطراً أساسية توفر فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفف القيود التنظيمية، وتقلل الرسوم الجمركية، إذ أسهمت هذه الاتفاقيات في تعزيز أنشطة التصدير وإعادة التصدير مع هذه الدول لتصل إلى نحو 603 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يعكس المزايا التجارية والتصديرية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية عبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة، وتوفير قواعد واضحة وشفافة تحفّز بيئة الأعمال.

وقدّم أربعة من ممثلي عملاء الاتحاد لائتمان الصادرات من الشركات الصغيرة والمتوسطة قصص نجاحهم أمام الحضور، وهم: شركة آيباك (IPACK)، وشركة يوني جلف لصناعة المكيفات (UNIGULF Airconditioning Industries LLC)، وشركة عروج الشرق الأوسط (UROOJ Middle East FZE)، وشركة الخليج للطباعة والتغليف ذ.م.م (Gulf Printing and Packaging Co. L.L.C)، حيث شاركوا تجاربهم العملية حول كيف ساعدتهم هذه الشراكة في تجاوز العقبات التجارية ومخاطر عدم السداد، والاستفادة من حلول الائتمان التجاري التي توفرها الشركة لتمكينهم من التوسع في الأسواق العالمية بثقة.

يُذكر أن الورشة عُقِدَتْ تحت شعار «أهمية الشراكات في نمو صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات»، واستقطبت نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاعين المالي والصناعي بهدف تعزيز التعاون في دفع عجلة مستهدفات التصدير الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، باعتبارها محركاً رئيسياً لنمو التجارة غير النفطية، إلى جانب الأهمية الحيوية للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز القدرة التنافسية العالمية وتحقيق النجاح المستدام.