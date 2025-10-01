مجمع دبي للاستثمار – أنغولا يوقع أول عقد تأجير صناعي

أعلنت دبي للاستثمار، عن توقيع أول عقد تأجير ضمن مشروع «دبي للاستثمار أنغولا»، أول منطقة اقتصادية متكاملة تطورها الشركة في أنغولا. وبموجب العقد، ستقوم شركة «ترايس للكيماويات المحدودة» بإنشاء منشأة تصنيع متطورة داخل المنطقة الصناعية واللوجستية في المنطقة. ويعكس هذا الإنجاز الدور الاستراتيجي لمجمع «دبي للاستثمار أنغولا» كبوابة للتصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الإقليمية، كما يؤكد تزايد ثقة المستثمرين بقدرات القطاع الصناعي في أنغولا.

ستقوم شركة «ترايس للكيماويات»، المتخصصة في تصنيع المواد الكيميائية المُخصصة للتنظيف، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء عملياتها على قطعة أرض تبلغ مساحتها 26,000 متر مربع في المنطقة الشمالية من المرحلة الأولى. ويُقام مجمع دبي للاستثمار أنغولا على مساحة 2,000 هكتار في مقاطعة بينغو، حيث يضم مناطق متكاملة تُسهم في إنشاء مركز مكتفٍ ذاتياً يشمل المرافق الصناعية والمساحات التجارية والمناطق السكنية والمرافق الترفيهية، مما يوفّر آفاقاً واسعة للنمو طويل الأجل والتوسع في مختلف القطاعات.

قال عمر المسمار، عضو مجلس إدارة دبي للاستثمار الدولية – أنغولا: «يمثل توقيع أول عقد إيجار صناعي إنجازاً تشغيلياً مهماً لمجمع دبي للاستثمار – أنغولا. ومع التقدّم المستمر في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى، أصبح المشروع اليوم مهيأ لتوفير أراضٍ صناعية مجهزة بالكامل وجاهزة للبناء أمام كبار المصنّعين. وقد حظي المشروع باهتمام واسع من قِبل مجموعة من المستثمرين الذين يسعون للحصول على مساحات داخل المجمع، فيما تجري بالفعل العديد من المناقشات المجدية بهذا الخصوص. وكامتداد ناجح لنموذج مجمع دبي للاستثمار الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعزز مجمع دبي للاستثمار – أنغولا مكانته كبوابة صناعية رئيسية في البلاد، بما يوفّره من شبكة عالمية المستوى، وبنية تحتية متطورة، وبيئة استراتيجية للتصنيع والتجارة الإقليمية».

من المتوقع أن يُسهم هذا التطوير في تحفيز نمو قطاع التصنيع الإقليمي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة أنغولا كمركز تنافسي للأنشطة الصناعية في جنوب القارة الأفريقية. وتضع المرحلة الأولى الأساس للبنية التحتية الرئيسة، بما في ذلك الطرق الداخلية وشبكات المرافق والارتباط بممرات النقل الحيوية، الأمر الذي يُمكّن الشركات من إطلاق عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية.

ومن جهته قال براتيوش براديب، الشريك الإداري لشركة «ترايس للكيماويات المحدودة»: «يمثل إنشاء أول منشأة تصنيع لنا في مجمع دبي للاستثمار – أنغولا خطوة مهمة في استراتيجية نمو شركة ترايس للكيماويات. وتوفر البنية التحتية المتطورة للمشروع، وموقعه الاستراتيجي، ورؤيته المستقبلية منصة مثالية لتعزيز عملياتنا الإقليمية والمساهمة في دعم التنمية الصناعية في أنغولا».

يتمتع مجمع دبي للاستثمار – أنغولا الصناعي بموقع استراتيجي على بُعد 50 كيلومتراً من العاصمة لواندا، ويوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق الوطنية والدولية. ويتميز بقربه من الميناء البحري لمسافة 23 كيلومتراً، ومن المنطقة الحرة وميناء التصدير المستقبلي لمسافة 4 كيلومترات، مما يتيح اتصالاً مباشراً بشبكات التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تُوفر المرحلة الأولى أكثر من 3000 فرصة عمل، مساهمة بذلك في تطوير القوى العاملة ودعم استراتيجية النمو الصناعي في أنغولا.

يُرسّخ مجمع دبي للاستثمار – أنغولا مكانته كبوابة صناعية رئيسية في البلاد، من خلال توفير شبكة اتصال متكاملة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة استراتيجية داعمة للتصنيع والتجارة الإقليمية.