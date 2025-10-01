7.4 % نموا في تجارة الخدمات بالصين خلال 8 أشهر

سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا نسبته 7.4 % على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مع وصول قيمة الواردات والصادرات إلى قرابة 5.25 تريليون يوان "حوالي 739 مليار دولار أمريكي"، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أمس الثلاثاء.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 14.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 تريليون يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى، في حين ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 2.3 % لتصل إلى 2.95 تريليون يوان، بحسب بيانات وزارة التجارة.

وتقلص العجز التجاري بمقدار 228 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة اتجاهها الصعودي، مع بلوغ الواردات والصادرات 2.03 تريليون يوان، بزيادة 6.7 % على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن تجارة الخدمات المرتبطة بالسفر سجلت 1.45 تريليون يوان، بارتفاع نسبته 8.6 % على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادرات هذه الخدمات بنسبة 57.6% خلال هذه الفترة.