رئيس الوزراء الأسترالي يزور فرع لولو هايبرماركت في أبوظبي

وجّه دعوة لإنشاء فرع لولو هايبر ماركت في أستراليا

زار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز فرع لولو هايبرماركت في أبوظبي، في إطار جولته الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيدًا لبدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة التاريخية بين أستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تأتي هذه الزيارة في إطار مهمة دبلوماسية وتجارية أوسع نطاقًا لرئيس الوزراء ألبانيز، تشمل زيارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بهدف تعميق الشراكات الاقتصادية العالمية لأستراليا وتعزيز التجارة المستدامة. كما زار رئيس الوزراء الأسترالي جامع الشيخ زايد الكبير.

في فرع لولو هايبر ماركت، رافق رئيس الوزراء ألبانيز يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو. وخلال الزيارة، اطلع رئيس الوزراء على مجموعة واسعة من المنتجات الأسترالية الفاخرة، بما في ذلك اللحوم الطازجة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والسلع الاستهلاكية.

وجه رئيس الوزراء دعوة إلى يوسف علي موسليام لتأسيس متاجر لولو هايبرماركت في أستراليا. وقال رئيس الوزراء ألبانيز: "لقد شجعته على زيارة أستراليا أيضًا، فنحن بحاجة إلى مزيد من المنافسة في قطاع السوبر ماركت الأسترالي، وقد أجرينا نقاشًا مطولًا حول ذلك. تتمتع مجموعة لولو بسمعة طيبة تؤهلها لإقامة علاقات مباشرة مع المنتجين الأستراليين، سواء كانوا منتجي المانجو أو البرتقال أو اللحوم التي لا تزال تُقدم لحومًا حلالًا في هذا السوق".

وأضاف رئيس الوزراء أن اتفاقية التجارة الحرة ستُلغي الرسوم الجمركية على جميع الصادرات الأسترالية تقريبًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى زيادة استثمارات صناديق الثروة السيادية الضخمة للإمارات في أستراليا. وأضاف رئيس الوزراء أن اتفاقية التجارة الحرة ستُطبق اعتبارًا من 1 أكتوبر، وستصبح الإمارات العربية المتحدة شريكًا تجاريًا مهمًا لأستراليا. وتأتي هذه الزيارة في إطار أجندتنا لتنويع التجارة، وضمان المزيد من فرص العمل في المنطقة.

وقال يوسف علي موسليام: "تفخر مجموعة لولو بجلب منتجات أسترالية عالية الجودة إلى المنطقة. وهذا يعكس الطلب القوي والقبول الواسع للسلع الأسترالية الفاخرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ونواصل شراكتنا لتقديم أفضل ما في أستراليا إلى المنازل في جميع أنحاء المنطقة".

كما استذكر زيارته الأولى إلى أستراليا في 8 سبتمبر 1983، عندما بدأ بتوريد لحوم الضأن الممتازة لمتاجر لولو هايبرماركت في الإمارات، وهي علاقة تجارية استمرت وتعززت على مر العقود.

أنشأت مجموعة لولو، إحدى أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، مكاتب توريد في أستراليا، وتلعب دورًا رئيسيًا في توريد المنتجات الغذائية والاستهلاكية الأسترالية، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات واللحوم ولحم الضأن والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إلى تجار التجزئة في جميع أنحاء آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

حضر المناسبة رضوان جودت، سفير أستراليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور فهد عبيد محمد التفاق، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أستراليا، ومحمد ألطاف، مدير المجموعة والرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة اللولو، وشابو عبد المجيد، مدير العمليات العالمية، ونانداكومار، مدير التسويق والاتصالات في شركة اللولو، ومسؤولون آخرون.