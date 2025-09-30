شركة «MISSION+» تختار مركز دبي المالي العالمي للتوسع إقليمياً

أعلنت شركة «MISSION+»، وهي شركة استشارية تأسست في سنغافورة، عن توسيع عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بافتتاح مقر رئيسي جديد لها في مركز دبي المالي العالمي.

وقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي، بهدف الحصول على شهادة هيئة الاعتماد الأمريكية (ACB) ؛ إذ يتيح هذا الاعتماد في حال الحصول عليه، للشركة إصدار شهادات للأنظمة المستقلة وشبه المستقلة التي تعالج البيانات الشخصية، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال نيك مارتن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«MISSION+»: «إن مجالس الإدارة في الشركات باتت تشعر بالإرهاق من كثرة وثائق الاستراتيجيات، وأصبحت تبحث عن قادة قادرين على دعمها وتحقيق أهدافها. وأضاف: إن توسعنا في المنطقة يعكس التزامنا الدائم بتوفير قيادات تقنية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة في بيئات عمل معقدة تتطلب أعلى درجات الدقة والموثوقية».

بدوره صرَّح نيد لو، الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا والشريك المؤسس لـ MISSION+: بصفتنا بناة ومطورين، نسعى جاهدين لإحداث فرق إيجابي وملموس. ولذلك، فإن تبني الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ليس خياراً، بل أصبح ضرورة لضمان أن تكون الأنظمة التي نطورها مستدامة، ومتوافقة مع أعلى المعايير التنظيمية، وذات قيمة في العالم الفعلي، وليست مجرد تقنيات لامعة لا تلبي احتياجات المستخدمين الحقيقيين. وأضاف: من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، لا نكتفي بتزويد المؤسسات بالأدوات الضرورية فحسب، بل نوفر لها الإمكانات التي تساعدها على مواصلة مسيرتها في الابتكار.

وتأسست MISSION+ في عام 2019، وهي شركة متخصصة تعمل جاهدة على سد الفجوة بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال من خلال الجمع بين قيادات تنفيذية بدوام جزئي وفرق فنية عالية الكفاءة. يهدف هذا التكامل إلى تمكين المؤسسات من تحقيق الاستقرار في برامجها المعقدة، وتعزيز كفاءتها في التنفيذ، فضلاً عن دعمها في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات بطريقة مسؤولة. وبعد العمل بنجاح مع قطاعات متنوعة وخاضعة لتنظيمات صارمة في جميع أنحاء آسيا، تعمل الشركة حالياً على توسيع نطاق هذه الخبرة ونقلها إلى منطقة الخليج.