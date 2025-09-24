تقنية أسترالية لتحويل فائض الخبز ومعالجته دائرياً في الإمارات

تستعد «نوا فيدز» الشركة الأسترالية المتخصصة في الاقتصاد الدائري لإطلاق تقنية مبتكرة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، حيث تعتزم الشركة الاستثمار في خبرتها العائلية التي تمتد لأكثر من 25 عاماً، عبر تأسيس أول منشأة من نوعها في إمارة دبي، مخصصة لـ «إنقاذ» فائض الخبز ومخلفات الحبوب وتحويلها إلى أعلاف حيوانية عالية الجودة.

ويأتي نهج الشركة مدعوماً بسجل حافل على صعيد العمليات في مقرها الرئيسي في أستراليا، حيث نجحت منشآتها في معالجة أكثر من 64.800 طن من فائض الخبز، أي ما يعادل نحو 130 مليون رغيف بوزن 500 غرام. ويستند هذا النهج إلى معايير صارمة للسلامة الحيوية في أستراليا، ما يجعله قابلاً للتطبيق والتوسع في السوق الإماراتية.

ورغم أن إعادة استخدام بقايا الطعام كأعلاف للماشية ممارسة غير جديدة، إلا أن شركة «نوا فيدز» تعيد صياغتها بأسلوب علمي متطور وآلي على نحو متكامل. إذ يتم في المنشأة اعتماد تقنية AEROFLOW الحصرية، لفصل المخلفات وتعبئتها ومعالجتها، لتوفير منتج عالي الجودة والنقاء بنسبة 99.7% بقيمة غذائية متسقة، تتجاوز الطرق التقليدية المعتادة.

ويعكس هذا التوجه التزام الشركة بتعزيز التوجهات الوطنية ذات الصلة في دولة الإمارات، عبر المساهمة في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وسياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، فضلاً عن توافقه مع جهود بلدية دبي الرامية إلى الحد من كمية المخلفات المحولة إلى المطامر والمكبات. ويوفر المشروع عبر إعادة إدخال الخبز إلى سلسلة الغذاء على شكل أعلاف، حلاً أكثر فاعلية من التسميد أو الحرق، مع الارتقاء بسلم أولويات استرداد الغذاء إلى مستويات أعلى وأكثر تأثيراً.

ويحقق هذا الابتكار مكاسب اقتصادية على مستويين: إذ يوفر لمتاجر التجزئة والمخابز القدرة على الحد من نفقات التخلص من المخلفات، والتي قد تصل حتى 150 درهماً للطن الواحد، فيما يوفر للمزارعين بديلاً محلياً مستقراً بكلفة أقل مقارنة بالأعلاف التقليدية كالقمح والشعير. ويمثل توفر مصدر محلي للأعلاف بسعر ثابت، نقلة نوعية في هذا القطاع، لا سيما مع تقلبات أسعار الحبوب التي قد تصل إلى 40% سنوياً.

أما على صعيد القيمة الغذائية، فيتميز العلف المنتج من الخبز بمحتوى بروتين خام يبلغ 15.9%، وهو أعلى بكثير من الحبوب الأساسية، إضافة إلى احتوائه على مصادر طاقة عالية تعزز صحة الماشية وأدائها الإنتاجي.

وتوجه «نوا فيدز» دعوتها إلى تجار التجزئة والجملة، والمخابز، والمزارع في دولة الإمارات لاستكشاف سبل الاستفادة من هذا الابتكار الذي يحول هذه المشكلة العامة إلى مورد قيم، مساهماً في بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة لمستقبل الدولة.