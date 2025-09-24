«دبي للتحكيم» يطلق أكاديمية ومختبر الوسائل البديلة لفض المنازعات

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي إطلاق أكاديمية مركز دبي للتحكيم الدولي ومختبر الوسائل البديلة لفض المنازعات. والأكاديمية منصة متخصصة للتعليم والتدريب وتبادل المعرفة في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة. ومن خلال برامج يصممها ويطورها المركز بالتعاون مع مؤسسات رائدة وخبراء متخصصين، تسعى الأكاديمية إلى تأهيل المهنيين والطلاب والممارسين القانونيين.

وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: «يعكس الإطلاق التزام المركز بنشر المعرفة القانونية وصقل خبرات الجيل القادم من الممارسين القانونيين. ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية والريادة الإقليمية نسعى إلى تمكين المهنيين من تطوير قدراتهم، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز مكانة دبي كمركز دولي رائد وموثوق في مجال فض المنازعات».