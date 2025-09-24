«نيكستكيم» تفتتح مكتبها الإقليمي في أبوظبي

افتتحت شركة نيكستكيم؛ الذراع التكنولوجية لمجموعة ماير العالمية، مكتبها الإقليمي الجديد في أبوظبي، لتجعل من العاصمة الإماراتية منصة رئيسة لانطلاق استراتيجيتها الطموحة في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتسارع فيه التحوّل العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدة التزام نيكستكيم بترسيخ مكانتها لاعباً محورياً في ابتكار الحلول التكنولوجية القادرة على تقليل الانبعاثات، وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

وتنتمي نيكستكيم إلى مجموعة ماير، المجموعة الإيطالية متعددة الجنسيات، التي رسخت مكانتها في قطاع الطاقة «داون ستريم»، عبر خبرة ممتدة في 50 دولة، تضم أكثر من 10,200 موظف، وسجل حافل بإنجاز 11,500 مشروع عالمي.

شهد حفل الافتتاح أعضاء مجلس إدارة مجموعة ماير، وكبار التنفيذيين في نيكستكيم، وهزيم السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروج، وعدد من مسؤولي أدنوك، ولورينزو فانارا سفير إيطاليا لدى الإمارات، إضافة إلى يوسف النوايس، الشريك الصناعي والمساهم في مجموعة ماير.