غرف دبي تبحث الفرص التجارية والاستثمارية مع جمهورية مقدونيا الشمالية

بحثت غرف دبي، آفاق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة مع جمهورية مقدونيا الشمالية، خلال اجتماع مع معالي الدكتور هريستيان ميكوسكي، رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية.

ودعت الغرف حسب بيان صحفي صادر اليوم، خلال الاجتماع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتأسيس شراكات اقتصادية مشتركة بين مجتمعات الأعمال في كافة القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد من غرف دبي برئاسة سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى مدينة سكوبيه عاصمة جمهورية مقدونيا الشمالية، بهدف تعزيز العلاقات وآليات العمل الثنائي لتحفيز نمو حركة التجارة والاستثمارات الثنائية، وبناء المزيد من الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال في دبي ومقدونيا الشمالية.

وبمشاركة رفيعة المستوى من مسؤولي القطاع العام وغرف التجارة والصناعة في مقدونيا الشمالية، تطرق الاجتماع لسبل تحفيز نمو التجارة والاستثمار في القطاعات الواعدة، حيث تأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة أجراها معالي الدكتور هريستيان ميكوسكي، رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، إلى غرف دبي على رأس وفد رفيع المستوى خلال شهر أبريل من العام الجاري.

و أكد معالي الدكتور هريستيان ميكوسكي، رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية خلال فعاليات الاجتماع، أهمية الزيارة التي تساهم في بناء فرص واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير شراكات جديدة وبحث المشاريع والاستثمارات المشتركة وخاصة في قطاعات التجارة والطاقة والسياحة بالإضافة إلى الزراعة والتكنولوجيا.

وقال لوتاه، إننا نحرص على تطوير التعاون التجاري الدولي ومد جسور العمل الاقتصادي المشترك مع كافة دول العالم بما يرسخ من مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، وتأتي الزيارة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية في إطار جهودنا المستمرة لفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، واستكشاف فرص واعدة في القطاعات الحيوية التي تحفز النمو الاقتصادي المشترك وتعزز تدفق الاستثمارات الثنائية.

وتم خلال الاجتماع استعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز لتوسع شركات مقدونيا الشمالية في كافة القطاعات، مع تسليط الضوء على قطاعات التصدير الواعدة التي تزخر بها الإمارة بالنسبة للشركات المقدونية، والتي تشمل الأدوية والألبسة ومنتجات المخبوزات بالإضافة إلى الخضروات المحفوظة والرخام والأحجار والمياه المعدنية والأسلاك النحاسية.

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي ومقدونيا الشمالية قد بلغت 1.8 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية في الفترة من 2020 – 2024، فيما ارتفع عدد الشركات المقدونية الأعضاء في غرفة تجارة دبي من 9 شركات فقط بنهاية 2020 إلى 56 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنمو 522 % خلال أقل من خمس سنوات، وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات تشمل العقارات وخدمات التأجير وخدمات الأعمال، بالإضافة إلى التجارة والخدمات الاجتماعية والشخصية بالإضافة إلى قطاع الانشاءات والتعليم.

وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة "ممرات النمو"، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة.

وتسعى المبادرة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه على الصعيد الدولي، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التكامل القطاعي، كما تواكب التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية، والأطر التشريعية، والحوافز الاستثمارية، بما يعزز من قدرة شركات دبي على دخول أسواق جديدة والتوسع فيها بثقة وكفاءة.