"إيكيا" تطلق مبادرة "أسعار مخفضة جديدة"

في خطوة جديدة تعكس التزامها الدائم بتقديم قيمة حقيقية لعملائها، أعلنت "ايكيا" عن مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" التي تهدف إلى جعل منتجاتها الأكثر طلبًا أكثر إتاحة من أي وقت مضى. ورغم الانخفاض الدائم في الأسعار، تؤكد "ايكيا" أن الجودة لا تزال ثابتة، إذ تخضع جميع المنتجات لاختبارات دقيقة وتلتزم بالمعايير الدولية الصارمة، مع ضمانات تصل إلى 25 عامًا على فئات مختارة مثل المطابخ وخزائن الملابس والمراتب وأدوات الطهي.

وتتركز المبادرة بشكل أساسي على المنتجات التي يعرفها العملاء ويثقون بها، في حين تُطرح المنتجات الجديدة بأسعار مدروسة تراعي القدرة على تحمل التكاليف منذ البداية. ويعكس هذا النهج الشامل فلسفة "ايكيا" التي توازن بين السعر، والمتانة، والشكل، والوظيفة، والاستدامة، بما يمنح العملاء راحة البال وثقة أكبر في استدامة ما يشترونه.

وللتعرف أكثر إلى تفاصيل هذه الخطوة وأبعادها الاستراتيجية، كان هذا الحوار مع فينود جايان، المدير التنفيذي لـ"ايكيا" في الإمارات وقطر وعُمان ومصر، الذي يوضح من خلاله ملامح المبادرة وتأثيرها على تجربة العملاء.

ما هي مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" من ايكيا؟

مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" من ايكيا هي تخفيض دائم في أسعار مئات المنتجات الأكثر رواجًا لدى العلامة. وقد جرى تصميم هذه المبادرة خصيصًا لدعم العائلات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال جعل الأثاث المنزلي العملي والمصمم بعناية فائقة أكثر إتاحة لشريحة أوسع من السكان ، وذلك في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع في تكاليف المعيشة. وتعكس هذه الخطوة رؤية "ايكيا" المتمثلة في منح حياة يومية أفضل للكثيرين عبر توفير وصول أوسع إلى مجموعتها المتنوعة من المنتجات.

هل ستكون مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" دائمة؟

تُعد مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" خطوة دائمة من "ايكيا"، فهي ليست مجرد عروض مؤقتة أو تخفيضات موسمية عابرة، بل تغيير طويل الأمد يهدف إلى جعل منتجاتها أكثر قدرة على تلبية احتياجات العملاء. ويمكن للمتسوقين أن يثقوا بأن الأسعار المخفضة ستبقى قائمة كجزء أساسي من تجربة "ايكيا" اليومية، بما يضمن لهم الاستفادة المستمرة من قيمة حقيقية دون المساس بجودة المنتجات أو التفريط في معاييرها. ويعكس هذا الالتزام الطويل الأمد حرص "ايكيا" على تعزيز ثقة عملائها وترسيخ مكانتها كعلامة تجارية تضع تقديم القيمة في صميم استراتيجيتها.

كم مرة يتم مراجعة مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" وإمكانية تعديلها؟ هل المراجعة تتم سنويا أم تكون متكررة؟

تتم مراجعة المنتجات المشمولة ضمن مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" بشكل منتظم لضمان استمرارها في تلبية احتياجات العملاء وتقديم أفضل قيمة ممكنة لهم. وتُجري "ايكيا" مراجعات سنوية شاملة تهدف إلى رصد الفرص المتاحة لإضافة مزيد من التخفيضات الدائمة على مختلف المنتجات، بما يعزز من اتساع نطاق المبادرة ويجعلها أكثر فاعلية. وإلى جانب ذلك، قد تُجرى بعض التعديلات بوتيرة أكثر تكرارًا وفقًا لطلبات العملاء وظروف السوق المتغيرة، مما يضمن بقاء الأسعار في متناول الجميع عامًا بعد عام، ويؤكد التزام "ايكيا" الدائم بتقديم حلول عملية وميسورة التكلفة.

هل ستتأثر جودة المواد أو الضمانات الخاصة بالمنتجات المشمولة في مبادرة "أسعار مخفضة جديدة"؟

لا تتأثر جودة المواد أو الضمانات الخاصة بالمنتجات المشمولة في مبادرة "أسعار مخفضة جديدة"، حيث تحافظ "ايكيا" على نفس مستوى الجودة المعهود حتى مع انخفاض الأسعار. فجميع المنتجات تظل ملتزمة بالمعايير الدولية الصارمة وتخضع لاختبارات دقيقة لضمان المتانة والسلامة، ما يعكس حرص الشركة على تقديم منتجات عملية وآمنة دون أي تنازل. كما تبقى الضمانات كما هي دون تغيير، إذ توفر "ايكيا" ضمانات تصل إلى 25 عامًا على فئات مختارة مثل المطابخ وخزائن الملابس والمراتب وأدوات الطهي، مما يمنح العملاء ثقة أكبر في استدامة وقيمة ما يشترونه.

هل تتوافر المنتجات المشمولة في مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" بجميع متاجر ايكيا بدولة الإمارات؟

المنتجات المشمولة في مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" متاحة في جميع متاجر "ايكيا" المنتشرة على مستوى دولة الإمارات، بما في ذلك دبي وأبوظبي والفجيرة ، بحيث يتمكن العملاء من الاستفادة من التخفيضات الدائمة أينما اختاروا التسوق. ولا يقتصر الأمر على المتاجر فقط، إذ يمكن للمتسوقين عبر الإنترنت الاستفادة من نفس المزايا، مما يضمن توافر تجربة تسوق متسقة عبر جميع القنوات. وبهذا الشكل تصبح الأسعار المعقولة في متناول الجميع، مع مرونة أكبر تمنح العملاء حرية اختيار الطريقة والمكان الأنسب لهم للتسوق.

ما هي الفئات التي شهدت أكبر تخفيضات هذا العام؟

شهد هذا العام تركيزًا خاصًا على تخفيض أسعار الفئات الأكثر ارتباطًا بحياة العائلات اليومية، حيث جاءت غرف النوم وغرف المعيشة في المقدمة، باعتبارها المساحات الأكثر استخدامًا داخل المنازل. كما شملت التخفيضات حلول التخزين، بالإضافة إلى أدوات المطبخ التي تعد جزءًا أساسيًا من روتين الحياة اليومية. ولم تغفل "ايكيا" عن الإكسسوارات المنزلية التي تضفي لمسات عملية وجمالية.

هل هناك منتجات جديدة جرى طرحها ضمن هذه المبادرة؟

تركز مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" بشكل أساسي على المنتجات الحالية التي يعرفها العملاء ويثقون بها، مع الحرص على أن تصبح أسعارها أكثر توفيرًا من السابق. أما المنتجات الجديدة التي تُطرح لأول مرة، فلا يتم تصنيفها ضمن "المخفضة"، إذ يطّلع العملاء على أسعارها لأول مرة، لكنها تُصمم دائمًا بروح تراعي القدرة على تحمل التكاليف. ويعكس ذلك النهج الشامل للتصميم في "ايكيا"، حيث يتم النظر بعناية إلى عناصر السعر والمتانة والشكل والوظيفة والاستدامة منذ البداية.