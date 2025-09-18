غرف دبي تبرم مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية لتعزيز دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف تعزيز دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول تمويلية، بما يشمل تمويل المشاريع الجديدة والمشاريع القائمة، إلى جانب تمويل النفقات الرأسمالية للشركات.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في المبادرات الهادفة لتعزيز القدرة التنافسية والنمو والنجاح طويل الأمد لمجتمع الأعمال في دبي، وتيسير عملية تأسيس الأعمال في الإمارة، عبر تسهيل إنشاء الحسابات المصرفية للشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم بحث تطوير العمل المشترك لتقديم خدمات مصرفية وتمويلية ذات قيمة مضافة للشركات التي تستقطبها غرف دبي، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم، وتسهيل تأسيس الأعمال في الإمارة لعملاء الشبكة الدولية لمصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب دراسة فرص تقديم حلول تمويل التجارة للشركات التي تسعى إلى توسيع نطاقها العالمي، بما يسهم في تعزيز نمو الأعمال التجارية العابرة للحدود.

وستتعاون غرف دبي مع المصرف، بموجب مذكرة التفاهم، على تطوير حلول مصرفية مصممة خصيصاً لدعم الاحتياجات المالية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يسهم في نموها. كما ستتم دراسة توفير معاملة تفضيلية في رسوم الحسابات المصرفية للشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إلى جانب بحث فرص التعاون في تنظيم الندوات والجولات الترويجية.

وقال خالد الجروان نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على توفير بيئة أعمال داعمة لنمو كافة فئات الشركات، بما يشمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر مواصلة العمل لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لمواكبة متطلبات القطاع الخاص المحلي، وتعزيز تنافسيته، ودعم قدرته على التوسع والنمو في الأسواق المحلية والعالمية، والمساهمة بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني».

وقال شاكر زينل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال، مصرف الإمارات للتنمية: «تعزّز شراكتنا مع غرف دبي مهمتنا في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، بالأدوات المناسبة للانطلاق والنمو والنجاح. ومن خلال هذه المذكرة، سيوسّع مصرف الإمارات للتنمية نطاق الوصول إلى حلول تمويل مخصّصة، بما في ذلك تمويل رأس المال العامل وتمويل النفقات الرأسمالية، إلى جانب دعم تمويل التجارة وخدمات مصرفية ذات قيمة مضافة. كما سنعتمد على منصة EDB 360 للخدمات المصرفية الرقمية لتبسيط فتح الحسابات وإدارة العمليات اليومية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع التعاون في مبادرات تعزّز القدرات وتفتح أسواقاً جديدة. وتسهم هذه الشراكة في دفع الابتكار والتنافسية والنمو المستدام بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية للدولة.»