«العلامة التجارية الملهمة» لـ«أراضي دبي» بحفل جوائز آسيا والمحيط الهادئ للمشاريع

تُوجت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بواحدة من أبرز الجوائز الإقليمية بعد فوزها في جوائز آسيا والمحيط الهادئ للمشاريع لعام 2025، عن فئة «العلامة التجارية الملهمة»، في إنجاز جديد يعكس مكانة الدائرة واحدة من أبرز المؤسسات الحكومية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم.

ويأتي هذا التتويج تقديراً لدور الدائرة في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاستثمار العقاري، ووجهة أولى للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، من خلال تطبيق المعايير الدولية في إجراءات الدائرة، وبفضل منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتشريعات المرنة، التي جعلت من القطاع العقاري ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدراً رئيسياً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأسهمت المنظومة الرقمية المتقدمة للدائرة، ومن ضمنها اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطوير العديد من خدماتها، من بينها حوكمة الإعلانات العقارية ومؤشر الإيجارات الذكي والتقييم الذكي وغيرها من الخدمات المتاحة على تطبيق «دبي ريست»، كما أسهمت الدائرة في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات مع القطاعين الحكومي والخاص، ما أعاد تشكيل تجربة المستثمرين والمطورين على حد سواء.

ويعكس هذا التتويج ثمار توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من القطاع العقاري في دبي محوراً استراتيجياً للنمو، وأداة رئيسية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وسجلت الدائرة في النصف الأول 2025 أكثر من 1.3 مليون معاملة عقارية، بما في ذلك 125 ألف تصرُف بقيمة 431 مليار درهم، مع انضمام 59 ألف مستثمر جديد وارتفاع عدد الاستثمارات العقارية إلى 118 ألف استثمار بقيمة تجاوزت 326 مليار درهم، في دلالة واضحة على متانة السوق العقاري بدبي وجاذبيته إقليميا وعالميا.

ويؤكد الفوز قدرات الدائرة على تقديم نموذج ملهم للجهات الحكومية حول العالم، من خلال استراتيجياتها المبتكرة في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وسعادة الموظفين، إذ بلغت نسبة الرضا عن مبادراتها للمسؤولية المجتمعية أكثر من 95%، وحققت أنشطتها البيئية والصحية نسب نجاح تجاوزت 93 % خلال الفترة بين 2021 و2023.