العربية للطيران تعزز تواجدها في بوكيت عبر 3 رحلات يومياً

أعلنت «العربية للطيران»، عن زيادة عدد رحلاتها بين مدينتي الشارقة وبوكيت لتصبح 3 رحلات يومياً من 26 أكتوبر 2025، حيث يعكس التوسع الطلب المتزايد على السفر إلى بوكيت، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تايلاند، ويؤكد التزام «العربية للطيران» بتقديم المزيد من خيارات السفر المريحة والمتنوعة لعملائها، فضلاً عن تعزيز حضور الشركة في السوق التايلاندي، بالإضافة إلى بوكيت، تشغل الناقلة أيضاً رحلات مباشرة من الشارقة إلى بانكوك وكرابي، ما يعزز شبكة وجهات الشركة في تايلاند.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعد تايلاند واحدة من أبرز الوجهات للمسافرين بغرض الترفيه أو العمل على حد سواء. وتأتي زيادة عدد رحلات بوكيت إلى ثلاث يومياً استجابة للطلب المتنامي الذي نشهده، وتعكس حرصنا على تقديم خيارات أوسع ومرونة أكبر وقيمة مضافة لعملائنا. كما يعزز هذا التوسع السفر الجوي المباشر بين الإمارات وتايلاند، ويسهم في دعم حركة السياحة والتجارة بين البلدين.»

وتشغل «العربية للطيران» أسطول مكون من 83 طائرة إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم.

وتقدم مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية اخرى وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة وبأسعار مدروسة.