«وول ستريت» إلى مستويات قياسية بدعم زيادة توقعات خفض الفائدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى مستويات قياسية، الخميس، بعد أن أبقت أحدث قراءة للتضخم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإعانات البطالة على المسار الصحيح لخفض سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 500 نقطة أو 1.2 بالمئة، في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.70 بالمئة، وزاد أيضاً المؤشر ناسداك المجمع 0.60 بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.9% في أغسطس من 2.7% في يوليو تماشياً مع التوقعات.

ورغم أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.40% على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.20% في يوليو ومقارنة بتوقعات زيادته 0.30% فقط، إلا أن الأسواق تنظر إلى البيانات في مجملها على أنها لن تُثني الفيدرالي عن خفض الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.

ودعم هذه النظرة صدور بيانات منفصلة كشفت عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 27 ألف طلب إلى 263 ألفاً في الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.