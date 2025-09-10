رسمياً.. لاري إليسون «أغنى رجل في العالم»

أصبح لاري إليسون أغنى شخص في العالم للمرة الأولى، منهياً صدارة إيلون ماسك، التي استمرت نحو عام.

وقفزت ثروة إليسون 101 مليار دولار خلال التداولات، بعد أن أعلنت شركة «أوراكل» عن نتائج فصلية فاقت التوقعات، وتوقعت مزيداً من النمو.

وأدى هذا الارتفاع إلى صعود إجمالي ثروته إلى 393 مليار دولار، متقدماً على ماسك، الذي تبلغ ثروته 385 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبيرغ للمليارديرات». ويُعد ذلك أكبر ارتفاع يومي يسجله المؤشر على الإطلاق.

أصبح ماسك أغنى رجل في العالم للمرة الأولى عام 2021 قبل أن يخسر اللقب لصالح جيف بيزوس مؤسس «أمازون دوت كوم»، وبرنار أرنو رئيس «إل في إم إتش»، واستعاد ماسك اللقب العام الماضي، واحتفظ به لأكثر من 300 يوم.

شارك إيلسون، البالغ من العمر 81 عاماً، في تأسيس «أوراكل»، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، وتتركز أغلبية ثروته في أسهم شركة برمجيات قواعد البيانات.

وقفزت أسهم «أوراكل»، بنسبة 41% خلال تداولات الأربعاء، بعد أن سجلت الشركة زيادة كبيرة في الحجوزات، وقدمت توقعات قوية لأعمال البنية التحتية السحابية، وتُعد هذه أكبر قفزة يومية لأسهم الشركة على الإطلاق.

في المقابل تراجعت أسهم «تسلا» بنسبة 13% منذ بداية العام، واقترح مجلس إدارة الشركة حزمة تعويضات ضخمة لماسك، قد تجعله أول تريليونير في العالم إذا نجح في تحقيق سلسلة من الأهداف الطموحة.

وزادت قيمة «أوراكل» بأكثر من 200 مليار دولار، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 880 مليار دولار، متجاوزة «جيه بي مورغان»، و«ولمارت»، و«إيلي ليلي آند كو»، و«فيزا».