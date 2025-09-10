لاري إليسون يقترب من الإطاحة بإيلون ماسك من قمة الأثرياء

يقترب لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل»، من انتزاع لقب أغنى شخص في العالم من إيلون ماسك. فقد قفزت ثروة إليسون بنحو 70 مليار دولار إثر إعلان شركة «أوراكل» عن نتائج فصلية فاقت التوقعات في بورصة نيويورك، مشيرة إلى أن مزيداً من النموّ يلوح في الأفق.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ارتفعت ثروة إليسون إلى 364 مليار دولار، ليضيق الفارق مع ماسك الذي يحتفظ بالصدارة بثروة تبلغ 384 مليار دولار. ليسجل إليسون أكبر زيادة يومية في الثروة يشهدها المؤشر منذ إنشائه بعد ارتفاع أسهم الشركة بأكثر من 40% خلال جلسة الأربعاء.

وتربّع ماسك على عرش أثرياء العالم للمرة الأولى في عام 2021، قبل أن يخسر اللقب لصالح جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، وبرنار أرنو، رئيس مجموعة «إل في إم إتش». وقد استعاد المركز الأول العام الماضي، واحتفظ به منذ ذلك الحين لأكثر من 300 يوم.

أما لاري إليسون، البالغ من العمر 81 عاماً، المؤسس الشريك لـ«أوراكل» ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي التكنولوجيا فيها، فتتركز غالبية ثروته في أسهم الشركة المتخصصة في برمجيات قواعد البيانات.

كانت أسهم «أوراكل» ارتفعت بنسبة 45% منذ بداية العام وحتى إغلاق جلسة الثلاثاء، ثم قفزت بأكثر من 26% في جلسة الأربعاء، بعد إعلان الشركة عن زيادة كبيرة في الحجوزات وتوقعات قوية لأعمال الحوسبة السحابية. وتُعد هذه القفزة اليومية الأكبر لسهم الشركة منذ عام 1999.

على النقيض من ذلك، تراجعت أسهم شركة «تسلا» التابعة لإيلون ماسك بنسبة 14% منذ بداية العام.

وأعلنت شركة «أوراكل» عن ارتفاع الإيرادات الفصلية بنسبة 12% مقارنة بـ 13.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وزادت قيمة «أوراكل» بأكثر من 270 مليار دولار، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 950 مليار دولار، متجاوزةً «جيه بي مورغان»، و«ولمارت»، و«إيلي ليلي آند كو»، و«فيزا».

واستقر صافي الدخل عند 2.93 مليار دولار، أو 1.01 دولار للسهم خلال الربع المنتهي في 31 أغسطس، مقارنة بـ 2.93 مليار دولار، أو 1.03 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم خلال الربع المالي 1.47 دولار معدلة مقابل 1.48 دولار مقدرة من LSEG، فيما بلغت الإيرادات 14.93 مليار دولار مقابل 15.04 مليار دولار مقدرة من LSEG.