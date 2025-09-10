سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ تعززان العلاقات في الرقابة على إدارة الاستثمارات عبر الحدود

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، الجهة القانونية المستقلة المنوطة بتنظيم أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، مذكرة تفاهم لترسيخ العلاقات المشتركة وأواصر التعاون فيما يخص الرقابة والإشراف التنظيمي على مديري صناديق الاستثمار الجماعي في منطقة اختصاص كل منهما، وذلك لضمان تجانس الامتثال والحوكمة والتنظيم العابر للحدود.

وتم الاعلان عن مذكرة التفاهم خلال مراسم التوقيع المقامة ضمن القمة العاشرة لمبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ، تحت رئاسة جون كيه سي لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وحضور كل من الدكتور كيلفن وونغ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وجوليا لونج، الرئيس التنفيذي للهيئة، ومارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، بما يؤكد على أهمية التعاون التنظيمي العابر للحدود والعلاقات الراسخة المتينة والمتنامية لهونغ كونغ مع دول مبادرة الحزام والطريق.

إطار للتشاور

ومع دخول المذكرة حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من قبل مارك ستيوارد وجوليا لونج، فإنها تُنشئ إطاراً تعاونياً للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات من أجل تعزيز أعمال الجهتين التنظيميتين في الإشراف والرقابة على الكيانات الخاضعة للتنظيم التي تزاول أنشطة إدارة الاستثمارات أو تقديم الاستشارات عبر الحدود. مذكرة التفاهم هذه هي ثمرة التعاون المشترك بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة وسلطة دبي للخدمات المالية على مدار العام المنصرم، والتي شملت اجتماع رفيع المستوى وجلسة حوارية مشتركة مع كبار مديري الأصول في هونغ كونغ .

تمكين الشركات

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة سيكون من شأنها تمكين الشركات العمل في أسواق كلا الجهتين بثبات ونزاهة، وهي تُجسد حرصنا المشترك في تحقيق أعلى مستويات التميز التنظيمي والابتكار في الانشطة عبر الحدود. وبتعاوننا هذا، نطمح إلى تعزيز الإطار التنظيمي للاستثمار العالمي وتدفق رأس المال بين دبي وهونغ كونغ."

التزام مشترك

وقالت جوليا لونج، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة : " الشراكة الراسخة بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة وسلطة دبي للخدمات المالية هي دلالة على التزامنا المشترك بتعميق الترابط السوقي في المنطقة لإنشاء مصالح متبادلة طويلة الأجل لهونغ كونغ ومركز دبي المالي العالمي بصفتهما مراكز مالية دولية. وهذا التقدم الهام من شأنه تعزيز الدورالمحوري لهونغ كونغ في الممر الاقتصادي بين الصين والشرق الأوسط في خضم التحديات العالمية القائمة."