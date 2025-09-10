«غرينستون» تعزز حضورها في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت «غرينستون» التي تعد أكبر شركة لطرح الصناديق في منطقة الشرق الأوسط، عن حصولها على رخصة الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

وباعتبارها أكبر شركة مستقلة لطرح الصناديق في دول التعاون، وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً منذ أكثر من 15 عاماً، فقد تمكنت «غرينستون» من إثبات قدرتها على تمكين المستثمرين من الوصول بسهولة إلى فرص الاستثمار في الأسهم الخاصة العالمية وغيرها من الاستثمارات البديلة. ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي في مركز دبي المالي العالمي لخدمة المؤسسات المالية والمكاتب العائلية والمستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة المقيمين في المركز، وذلك بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية.

وجهة مفضلة

وفي ظل استقطاب دولة الإمارات للكفاءات ورؤوس الأموال، تبرز دبي اليوم وجهة مفضلة في المنطقة للاستثمارات البديلة، ويؤكد ذلك تنامي انضمام كبرى صناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات وشركات إدارة الاستثمارات من آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا إلى منظومة المركز. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن حالياً 85 صندوق تحوط متخصصاً، بينها 69 صندوقاً ضمن «نادي المليار دولار»، إضافة إلى أكثر من 440 شركة لإدارة الثروات والأصول.

وتسهم «غرينستون» بدور محوري في تعزيز هذا النظام المتكامل، من خلال شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 1.500 علاقة متينة وفاعلة مع مكاتب عائلية وأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، إلى جانب أكثر من 200 مؤسسة استثمارية، فضلاً عن جمعها ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي عبر الصناديق التي قامت بتمثيلها ضمن فئة الاستثمارات البديلة.

محطة استراتيجية

وقال أليكس جيميتشي، الرئيس التنفيذي لشركة «غرينستون»: «إن توسيع نطاق ترخيص «غرينستون» في الإمارات ليشمل مركز دبي المالي العالمي من شأنه أن يدعم التزامنا بخدمة المستثمرين في المركز إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، يمثل هذا التوسع محطة استراتيجية جديدة ضمن مسيرتنا المستمرة لربط مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي مع أبرز مديري الصناديق على مستوى العالم».

سجل حافل

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا أن نرحب بانضمام شركة «غرينستون» إلى منظومة الاستثمارات البديلة سريعة النمو في المركز. إن وجودها يعكس المكانة المتعاظمة للمركز باعتباره حلقة وصل تربط بين الثروات الإقليمية الكبيرة وفرص الاستثمارات البديلة العالمية. وبفضل سجلها الحافل بجمع أكثر من 100 مليار دولار عبر صناديق الملكية الخاصة والائتمان ورأس المال المخاطر والبنية التحتية والعقارات وصناديق التحوط والاستثمارات الثانوية، تجمع «غرينستون» بين الانضباط المؤسسي الراسخ وشبكة العلاقات المتينة مع المستثمرين. وبناءً على ذلك فإنها تحتل موقعاً فريداً لخدمة احتياجات المكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات الضخمة، وتعزيز التزام مركز دبي المالي العالمي في هذا القطاع الاستراتيجي».

التنسيق الاستراتيجي

وقال عمر الغربللي، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في«غرينستون»: «نحن متحمسون للانضمام إلى مجتمع الاستثمار المزدهر في مركز دبي المالي العالمي، كما يعزز إدراج هذه القدرة التنظيمية ضمن إطار تراخيصنا الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي قدرتنا على تعزيز التواصل والشراكة مع علاقاتنا الاستثمارية الراسخة داخل المركز. ونتطلع إلى استمرار الحوار البناء والتفاعل المثمر مع المستثمرين المتواجدين في المركز، فضلاً عن مواصلة التنسيق الاستراتيجي مع سلطة دبي للخدمات المالية».