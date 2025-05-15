مجموعة "توم سويني" تعرض مجموعتها لربيع وصيف 2025 في أبوظبي ودبي





ترتقي مجموعة "توم سويني" Thom Sweeney لربيع وصيف 2025 بالمقاربة الفخمة المعتمدة من الدار، من خلال مزجها ما بين الوزن الخفيف، والتنوع وتركيبات مبتكرة للأقمشة. يضمن التركيز على الأناقة والانتباه للتفاصيل إرتقاء قطع الملابس البسيطة على غرار قمصان البولو إلى مستويات فاخرة جديدة، يتمّ استخدام أقمشة جديدة محبوكة بعناية لصنع التصاميم الناعمة وغير المنسّقة التي تشتهر بها الدار.

تستوحي المجموعة، التي يصدف إطلاقها مع افتتاح المتجر الأول لـ"توم سويني" Thom Sweeney في ميامي، من تألق المدينة، وتترجمها إلى قطع أساسية بسيطة تلائم كافة المناسبات. تتميز المجموعة بطابع راقي ودقيق وسهل على حد سواء، ما يعكس نوعاً من العفوية في المجموعة، فكل قطعة مصممة لتكمّل التالية.

تتكّون مجموعة الألوان المحايدة المعتمدة من الألوان الحجرية الناعمة، بالإضافة إلى البيج، البني ودرجات الأزرق الغني، ما يضمن سهولة في ارتدائها، وتركيزاً على الأقمشة المبتكرة والتصاميم، تتضمن قطعاً أنيقة وخفيفة الوزن صُنعت من أقمشة الكتّان، الصوف والحرير، في حين تشمل التفاصيل الجديدة جيوباً مزخرفة وطيّات صدر عريضة. وفي حين تعيد سترة من الكتّان باللون الأزرق السماوي إلى الذاكرة سحر خمسينيات القرن الماضي، تعكس بذلة حريرية بيضاء بنمط "هيرينغبون" أسلوب "فايس سيتي" من الثمانينات.

يشجّع هذا الموسم على ارتداء هذه القطع الرسمية بأسلوب غير رسمي. أمّا مجموعة قمصان الـ "تي شرت" الموسّعة فتتضمن إصدارات بالكتّان الخفيف الوزن وحرير الكشمير المحبوك بنعومة. وتختلف قمصان الـ "تي شرت" هذه عن تلك المعهودة، فهي مصممة ليتم وضعها تحت سراويل "تشينو" بكسرات وتحت سترات بلايزر ذات تصاميم غير محددة البنية بدل قميص بياقة. كذلك تم إعادة تصميم قمصان البولو بأسلوب راقٍ، فتم تحسين تصميم قمصان الـ"بولو" الكلاسيكية المصنوعة من قماش "بيكيه" القطني، من خلال اعتماد قصة رسميّة، ياقة ناعمة وقماش قطني فائق النعومة. أمّا تصميم قميص "سكيبر" ذات العنق المفتوح، فيعود بمزيج قوي من الكتان والقطن وتصميم واسع وسميك، في حين يوفّر قطن الجيرسي تحديثاً أكثر أناقة على قميص الـ"بولو" الطويلة الأكمام.

في الانتقال إلى منتصف الصيف، تقدّم المجموعة تشكيلةً واسعةً من الخيارات التي يمكن ارتداؤها على الشاطئ وفي المقاهي على حد سواء. تم طرح قمصان "بولو" بعنق مفتوح مصنوعة من قماش "تيري"، موفرةً ملمساً وراحةً خارج المياه. ويمكن ارتداء هذه القمصان مع السراويل الكتانية ذات الكسرات التي تتميّز بها مجموعة هذا الموسم، أو سراويل جرسي الكتّان الجديدة مع رباط للشد، التي تجسّد مقاربة الدار الراقية للقطع غير الرسمية التقليدية. بالتالي، تشكّل مجموعة ربيع وصيف 2025، الأنيقة والمريحة في آن، والتي تمّ التركيز فيها على الأقمشة الخفيفة الوزن والفخامة في الراحة، الخيار المطلق للألبسة التي يمكن ارتداؤها في الليل والنهار.