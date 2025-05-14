قفزة في قيمة الليرة السورية أمام الدولار عقب إعلان رفع العقوبات الأمريكية

سجلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، في كل من السوق الرسمية والموازية (السوداء)، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وجاء هذا الإعلان خلال مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية في الرياض، حيث قال ترامب إن بلاده تعتزم رفع العقوبات عن دمشق «لمنحها فرصة للازدهار»، مضيفاً أن العقوبات «كانت تشلّ الاقتصاد السوري، وكانت ضرورية في السابق، لكن حان الوقت لتبدأ سوريا في التألق».

تحسن الليرة في السوق السوداء

وشهدت السوق السوداء السورية تراجعاً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إذ بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب 8500 ليرة للشراء و8900 ليرة للبيع، وفق بيانات موقع "الليرة اليوم" المتخصص برصد أسعار العملات في السوق الموازية.

وسُجّلت مستويات مشابهة في مدينة الحسكة، حيث بلغ سعر الدولار 8500 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع.

وبحسب هذه الأرقام، فإن 100 دولار تُعادل اليوم نحو 850,000 ليرة سورية في السوق السوداء.

السعر الرسمي للدولار واليورو

من جهته، حدّد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في آخر نشرة له عند 11,110 ليرات للشراء و11,055 ليرة للبيع، وذلك ضمن قائمة شملت أسعار صرف أكثر من 30 عملة أجنبية، من بينها اليورو والليرة التركية.

وفي السوق السوداء، انخفض سعر صرف اليورو إلى 9497 ليرة للشراء و9949 ليرة للبيع، فيما تراجعت قيمة الليرة التركية إلى 217 ليرة للشراء و230 ليرة للبيع.