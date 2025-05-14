ترامب: لدينا إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثّتها شبكة فوكس نيوز مساء الثلاثاء قبيل ساعات من تعليق واشنطن وبكين الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلتا فرضها على بعضهما البعض أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى "إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين".

وأضاف ترامب "آن الأوان لأن تنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا. سندفع الصين للانفتاح. برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام" في الاتفاق.

ويبدأ البلدان الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي تبادلا فرضها خلال الحرب التجارية التي انخرطا فيها أخيرا.

وفي إطار هذه الحرب بلغت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصين 145%، بينما بلغت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية 125%. لكنّ البلدين اتّفقا أخيرا على خفض هذه النسب إلى 30% و10% على التوالي.

وفي هذا الصدد قال ترامب "كما تعلمون، قبل سنوات عديدة فتحنا أبواب الولايات المتّحدة على التجارة، والآن آن الأوان للصين لأن تنفتح".

وفي المقابلة نوّه الملياردير الجمهوري بتمكّنه من التوصل إلى "اتفاق" مع الصين، مؤكّدا أنّ "العلاقات معها جيّدة للغاية".

وأضاف "لطالما كانت علاقتي جيّدة بالرئيس شي (جين بينغ)، ومن الواضح أنّها انقطعت بسبب كوفيد".

وأوضح "بخلاف ذلك، كانت لدي دائما علاقة رائعة (مع الرئيس الصيني)، وأكنّ الكثير من الاحترام له، وسنرى كيف ستسير الأمور".