41 مليون دولار أرباح «إنفستكورب» لثلاثة أرباع 2024 - 2025

أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2024 - 2025 التي تغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 إلى 31 مارس 2025.

وتم تسجيل 71 مليون دولار من الأرباح القابلة للتوزيع نقداً حتى تاريخه، ما يمثل نمواً بنسبة 82% على أساس ربعيّ، مدعومةً بصافي ربح 41 مليون دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025، بما في ذلك صافي ربح في الربع الثالث من السنة المالية 2024 - 2025 يبلغ 13 مليون دولار.

وتم استثمار 1.2 مليار دولار في خدمات التمويل الرأسمالي ونشر رأس المال مع إجمالي تصفية أصول بلغ 824 مليون دولار، من خلال نشاط التوزيع القوي والعديد من عمليات التخارج الناجحة، بما في ذلك «ريسا باور» في قطاع الشركات الخاصة والمحفظة الأمريكية US National I في العقارات.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي الموقت للشركة: «التقدم الذي تم إحرازه هذا الربع هو استمرار لسجل إنفستكورب الممتد لأربعة عقود من الأداء القوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية، ويظهر التزامنا بتقديم عائدات للمستثمرين، مع زيادة 82% في الأرباح القابلة للتوزيع نقداً على أساس ربع سنوي.

وشهدنا نشاطاً جيداً هذا العام. وسنواصل استهداف مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار القادرة على تحقيق عائدات قوية على الاستثمار».