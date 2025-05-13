توقعات بانكماش اقتصاد ألمانيا هذا العام

توقع معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 0.2%.

وعزا المعهد توقعاته أيضا إلى حالة عدم اليقين العالمية والتراجع المتواصل في الاستثمارات والتكاليف المرتفعة لألمانيا كموقع اقتصادي وإحجام العديد من الألمان عن المشتريات الكبيرة، مضيفا في بيان: "البلاد ستبقى في حالة ركود".

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش العام الماضي بنسبة 0.2%.

وبحسب المعهد، فإن تقديراته تشير إلى أنه بدون سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية كان يمكن توقع ارتفاع الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8% هذا العام.

وأشار المعهد إلى أن حالة "عدم اليقين الدولية" تمنع العديد من الشركات من الاستثمار، مضيفا أن "المشتريات الأكبر حجما على وجه الخصوص مثل الآلات والمركبات الجديدة تشهد انخفاضا".

وقال إن الوضع قاتم بشكل خاص في قطاعي الصناعة والبناء في ألمانيا، وإنه: "بعد تراجع قدره 3% في عام 2024، ستحقق الشركات الصناعية مرة أخرى قيمة مضافة أقل هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، وارتفاع الأجور، وأعباء اللوائح التنظيمية الكثيرة".

وأوضح أنه بعد خسائر بلغت 3.7% في عام 2024، سيتعين على شركات البناء تقبل المزيد من التراجع في عام 2025، موضحا أن تكاليف البناء المرتفعة الناجمة عن القواعد التنظيمية تعوق أيضا حدوث أي تعاف في القطاع. وأشار المعهد إلى أن هذا التطور وصل الآن إلى سوق العمل أيضا، حيث إن عدد العاملين آخذ في التراجع منذ منتصف عام 2024.

وجاء في بيان المعهد: "بحلول الصيف، من المرجح أن يصل عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء البلاد إلى ثلاثة ملايين شخص مرة أخرى"، مشيرا إلى أن آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام2010.