اكتشف أحدث إصدار من قائمة "أوماكاسي" الحصرية في نوبو دبي

كشف نوبو دبي، الوجهة الشهيرة وجوهرة منتجع أتلانتس النخلة، عن أحدث إصدار من قائمة "أوماكاسي" (اختيار الشيف) الحصرية، التي تضم أطباق نوبو العالمية والمقدمة حصريًا لمدينة دبي.

يقدّم الشيف التنفيذي داميان دوفيو أطباقًا فريدة تجسد روح دبي مع الحفاظ على جوهر المطبخ الياباني البيروفي المميز لنوبو. بسعر 795 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد، تتضمن النسخة الثانية من القائمة المستوحاة من المدينة، والمتاحة حتى نهاية مايو، أطباقًا مثل كروكيت المأكولات البحرية وأوني، تشوتورو غوماأنتيكوتشو، سوشي مختار بأسلوب نوبو، تيربوت مع كرنب بروكسل وصلصة الهالبينو، لوبستر مشوي مع صلصة سيفيش الأناناس والفواكه الصغيرة، لحم واجيو A9 مع ميزو البارسنيب ويكاتوري الترافل، بالإضافة إلى موس لوكوما مع كعكة جوز الهند وسوربيه الشيتشيمي بالفاكهة الاستوائية.

في اللغة اليابانية، تعني كلمة "أوماكاسي" "أن تثق"، في إشارة إلى الثقة التي يضعها الزبون في الشيف لتحضير وجبة متعددة الأطباق، مخصصة باستخدام المكونات الموسمية والتخصصات وذوق الزبون وحدس الشيف. وتُعد "أوماكاسي" من أرقى وأعمق تجارب الطعام في العالم، إذ تمنح الطهاة الحرية الكاملة للتعبير عن إبداعاتهم، ما ينتج عنه تجربة مميزة لكلا الطرفين.

للاستمتاع بهذه التجربة، يمكن للضيوف اختيار الجلوس في أحد الأقسام الخمسة، بما في ذلك قاعة الطعام الرئيسية، أو بار السوشي الحصري المكوّن من 13 مقعدًا، أو في إحدى الكبائن الخاصة التي توفّر إطلالة مباشرة على المطبخ المفعم بالحيوية. كما يتميز نوبو بتراس واسع بإطلالة خلابة على نخلة جميرا، يضم ركنًا مريحًا للاستراحة، بالإضافة إلى مشهد ساحر لأفق دبي. أما من يبحثون عن خصوصية أكبر، فيمكنهم اختيار إحدى غرف الطعام الخاصة الست، والتي تتسع من ضيفين حتى 12 ضيفًا، وتوفّر إطلالات بانورامية على الخليج العربي.

تتوفر قائمة "أوماكاسي دبي" يوميًا مقابل 795 درهمًا إماراتيًا، وتقدّم مجموعة متغيرة من الأطباق تتجدد كل شهرين حسب توفر المكونات الموسمية. لمعرفة المزيد أو الحجز، يرجى زيارة الموقع www.nobudubai.com أو الاتصال على +971 4 426 2626. كما يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي @nobudubai.