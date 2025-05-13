التلال للأزياء تطلق فعاليات "أيام لبيك" استعداداً لعيد الأضحى المبارك

دشّن عبدالسلام حسن، مدير عام شركة التلال للأزياء، فعاليات "أيام لبيك" إيذاناً بانطلاق موسم العيد لدى المجموعة، وذلك ضمن خطتها الموسمية التي تهدف إلى تقديم تجربة تسوّق استثنائية تمزج بين الفخامة العربية والراحة الصيفية، احتفاءً بعيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار، أوضح بشرالدين شرقي، مدير العلاقات المؤسسية، أن الحملة لهذا العام تمثل امتداداً لنهج المجموعة في الاحتفاء بالهوية الإماراتية من خلال الأزياء، مع الحرص على تقديم تشكيلات متجددة تلبي ذوق العميل المعاصر، قائلاً: "أيام لبيك" هي رسالة أناقة وهوية نُعيد فيها إحياء تفاصيل الزي العربي بلمسة حديثة، ونسعى من خلالها لتقديم منتج محلي بمستوى عالمي.

وتشمل الحملة هذا العام تشكيلات أنيقة من الكنادير الصيفية المصنوعة من أقمشة خفيفة ومسامية مثل قماش رخامي الجديد ويعتبر من اجود أنواع الاقمشة اليابانية الدرجة الأولى ليتواكب مع مناسبة عيد الاضحى المبارك وفصل الصيف ليمنح الراحة والفخامة في الوقت نفسه ، والعديد من التصاميم الإماراتية الجديدة التي تعكس بوضوح روح التراث الباهي وتمنح إطلالة تجمع بين الأصالة والرقي ،إضافة الى إكسسوارات مختارة بعناية ووفق معايير عالية، منها الغتر والشمغ "جاما ليوني"، وشيلان "ميم" الخاصة بالمناسبات، ونعال "كارلو" المصنعه من الجلد الطبيعي وبايدي امهر الحرفيين، إضافة إلى مجموعة مختارة من العطور العربية والشرقية المميزة.

وتبرز أيضاً ضمن الفعالية مجموعة من المنتجات الجاهزة للأطفال، منها طقم اهداء "سنبلة" لحديثي الولادة بطابع إماراتي فاخر ،"شمراخ" لعقال الصغار الجاهز والحمدانية الجاهزة "هداف" العملية ، وذلك ضمن توجه "التلال" إلى تقديم تجربة متكاملة لكل أفراد الأسرة.

كما أعلنت الشركة عن استمرار خدمة "مسبار الأزياء"، وهي مبادرة مبتكرة توفر متجراً متنقلاً يصل إلى باب منزلك، لتمنح عملاءها تجربة تسوق مريحة وسلسة دون عناء التنقل أو زحام الطرق، ودون أي رسوم إضافية، مما يعزز مفهوم الراحة والخصوصية في التسوق العصري.

وأكدت إدارة "التلال" أن التحضيرات لحملة هذا العام بدأت مبكراً لضمان أعلى معايير الجودة والحرفية، ولتقديم ما يليق بموسم الأضحى وفصل الصيف، وبما يعكس التزام المجموعة تجاه عملائها في الإمارات وخارجها.