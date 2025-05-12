678 مليون درهم أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات" بالربع الأول

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، حيث بلغت الإيرادات خلال الربع الأول 4.33 مليارات درهم "1.18 مليار دولار" بزيادة 41% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 20% إلى 1.26 مليار درهم "344 مليون دولار"، مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 29%.

وبلغ صافي الربح للربع الأول 678 مليون درهم "185 مليون دولار"، مسجلاً انخفاضاً 5% مقارنة بالربع الأول من 2024، وجاء هذا بشكل أساسي نتيجة انخفاض أسعار الشحن التجاري التي لا تزال مع ذلك أعلى بنسبة 3% عن الربع السابق.

وحققت الشركة نمواً قوياً في أرباحها وتدفقاتها النقدية برغم تقلبات السوق، وذلك بفضل إستراتيجية تنويع محفظة عملياتها ومرونة نموذجها التشغيلي، وتستمر الشركة في استكشاف المزيد من الفرص لخلق وتعزيز القيمة ودعم كفاءة أصولها من خلال تحقيق أوجه التآزر وإدماج عمليات شركة زاخر مارين إنترناشونال ونافيغ 8 التابعة لها.

حضور عالمي

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات”، إن الشركة تستمر في تحقيق نتائج مالية قوية ونمو كبير في أعمالها.

وأضاف أن استحواذ الشركة مؤخراً على 80% من حصة "نافيغ 8" وإدماج إمكانياتها ضمن محفظة خدماتها الواسعة، ساهم في تعزيز عروض الشركة المقدمة للعملاء وتوسيع نطاق حضورها العالمي، مما يساهم في خلق قيمة جديدة للمساهمين ، مشيرا إلى الاستمرار في تنفيذ إستراتيجيتها للنمو النوعي ودعم استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية للشركة.

الخدمات اللوجستية

وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الأول إلى 2.3 مليار درهم "628 مليون دولار"، بزيادة 23% مقارنةً بالربع الأول من 2024 ويرجع سبب هذا الارتفاع بشكل كبير إلى ارتفاع الإيرادات من مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك مساهمة مشروعَي جزيرة "العميرة" الاصطناعية وحقلي "الحيل" و"غشا"؛ وتحسّن استخدام منصات الإسناد البحرية وارتفاع معدلات ربحها.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة 15% إلى 669 مليون درهم"182 مليون دولار" مقارنة بالربع الأول من 2024.

وسجلت إيرادات قطاع الشحن ارتفاعاً 87% إلى 1.72 مليار درهم "469 مليون دولار" مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيس بتضمين الإيرادات من أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة "نافيغ8".

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الشحن 26% إلى 527 مليون درهم "143 مليون دولار” مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة هامش أرباح قوياً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 31%.

وسجل قطاع الخدمات نمواً في الإيرادات 9% إلى 310 ملايين درهم "84 مليون دولار” مقارنةً بالربع الأول من 2024 ، مما أدى ذلك إلى نمو أرباح هذا القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 66 مليون درهم "18 مليون دولار”؛ وجاء ذلك بشكل أساسي نتيجة نمو أعمال محطة بروج للحاويات، وحصص الشركة من أرباح "Integr8".