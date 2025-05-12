مطارات دبي تُعزز جاهزية كوادرها عبر أسبوع التعلّم في مكان العمل

تنظم مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً بالمسافرين الدوليين في العالم، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، فعاليات "أسبوع التعلّم في مكان العمل" 2025 تحت شعار "التواصل مع المستقبل" وذلك في إطار التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة التعلّم المستمر والابتكار، وتمكين كوادرها من لعب دور محوري في تشكيل مستقبل قطاع الطيران.

ويستضيف هذا الحدث، الذي يُقام من 12 إلى 16 مايو تزامناً مع الأسبوع العالمي للتعلّم في مكان العمل، نخبة من خبراء القطاع والمتحدثين الضيوف، إلى جانب مسؤولين من مختلف الوحدات في مطارات دبي، بهدف تبادل الخبرات واستشراف آفاق صناعة السفر متسارعة التغير. ويُعدّ أسبوع التعلّم هذا العام، الذي يشهد مشاركة أكثر من 35 خبيراً، و20 جلسة تفاعلية، وحضور 1000 موظف، الأكبر من نوعه الذي تنظمه مطارات دبي حتى اليوم.

جلسة حوارية

وتتضمن فعاليات الأسبوع جلسة حوارية تجمع بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لمناقشة تجربة الضيوف وأهمية التعاون المشترك لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد. كما سيشارك الخبير المستقبلي والمؤلف المرموق، توماس كولوبولوس، الأستاذ بجامعة بوسطن، رؤيته حول مستقبل المجتمعات والاتصال، مع التركيز على التوجهات الجديدة التي ستعيد تشكيل بيئة العمل، وأسلوب الحياة ووسائل الترفيه في السنوات القادمة.

التطور المهني

وقال مشاري البناي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي، : "يُمثل كوادرنا أساس نجاحنا ودافع تقدمنا نحو المستقبل. ويجسد أسبوع التعلّم في مكان العمل التزامنا الراسخ بتنمية ثقافة النمو المستمر، وإذكاء الشغف بالمعرفة وتعزيز التطور المهني المستدام. إن استثمارنا الاستراتيجي في مواردنا البشرية، وتزويدهم بفرص تعلم نوعية ومُثرية، يهدف في جوهره إلى تمكينهم وقيادتهم نحو التميز، وبالتالي تعزيز موقعنا الريادي كوجهة العمل الأولى والمفضلة للكفاءات المتميزة."

وأضاف: "صُمم برنامج هذا الأسبوع بعناية فائقة لضمان تزويد موظفينا بالمهارات الأساسية التي لا غنى عنها، والرؤى المتعمقة التي تنير دروب المستقبل، والحوارات القيمة التي تثري خبراتهم وتدفع بمسيرتهم المهنية نحو آفاق أرحب، مساهمين بذلك بقوة في نمو وازدهار قطاع الطيران بأكمله."

تجارب مُعمّقة

ويتضمن البرنامج الممتد على مدار أسبوع تجارب تعلّم مُعمّقة وجلسات حصرية يقودها نخبة من الخبراء والقيادات الفكرية من مؤسسات عالمية، تشمل جامعة كرانفيلد، وطيران الإمارات، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومؤسسة غالوب، وغيرها. يركز البرنامج بشكل خاص على تقديم رؤى تطويرية استشرافية تُلهم الابتكار وتُعزز النمو.

وتم تصميم هذا البرنامج الطموح بعناية فائقة ليقوم على 3 محاور أساسية ومترابطة: الإلهام، والنمو، والمشاركة. يهدف البرنامج في جوهره إلى تمكين موظفي مطارات دبي من خلال تعزيز قيادة الفكر، وتزويدهم بالمهارات المستقبلية الضرورية، وترسيخ ثقافة التعاون الشامل بين جميع الأقسام والوحدات التنظيمية.

وتُعزز مطارات دبي التزامها بالتطوير المستمر لكوادرها عبر مبادرات رائدة، من بينها "مركز التعلّم المفتوح"؛ منصة رقمية ثرية تتيح للموظفين الوصول إلى أكثر من خمسة آلاف دورة تدريبية متخصصة. كما تتبنى المؤسسة جدولاً سنوياً شاملاً يضم أكثر من 300 برنامج تدريبي نوعي، يغطي طيفاً واسعاً من المجالات الحيوية، تشمل القيادة المُلهمة، والتحول الرقمي المبتكر، وتعزيز سهولة الوصول الشامل، والارتقاء بمستوى الرفاهية، وغيرها.

وفي إنجازٍ يعكس التزامها الراسخ ببيئة عمل استثنائية، حصدت مطارات دبي في وقت سابق من هذا العام "جائزة غالوب لبيئات العمل الاستثنائية لعام 2025"، تقديراً لاستراتيجياتها المتميزة في مجال تعزيز مشاركة الموظفين وولائهم. كما نال فريق تجربة التعلّم في المؤسسة تكريماً مرموقاً تمثل في "جائزة التميّز في التعلّم والتطوير" خلال حفل توزيع جوائز HR Brilliance، اعترافاً بالتأثير والإنجازات الملموسة التي حققها "أسبوع التعلّم في مكان العمل" في نسخته السابقة.