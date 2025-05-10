الإمارات تشارك في اجتماع المنظمة العربية للطيران المدني بالرباط

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية للمنظمة العربية للطيران المدني، التي انعقدت يوم الخميس الماضي في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط، بحضور جميع الدول العربية الأعضاء. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق العربي المشترك، وتوحيد المواقف لدعم الحضور العربي الفاعل على الساحة الدولية.

ناقش الاجتماع سُبل تعزيز تمثيل الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خلال دورته المقبلة، والعمل المشترك لضمان زيادة التأثير العربي في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تؤثر على مستقبل صناعة الطيران المدني في العالم.

وأكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، على أن تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الطيران المدني يعد إحدى الركائز الأساسية التي تلتزم بها دولة الإمارات، وأنها حريصة على تعزيز الحضور العربي الفاعل في المنظمات الدولية، خاصة منظمة الإيكاو، التي تمثل منصة حيوية في تشكيل السياسات العالمية للطيران.

وأضاف السويدي: تعتبر هذه الاجتماعات فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الدول العربية، ما يساهم في تنسيق وتكامل المواقف العربية والتأثير على قرارات الطيران المدني الدولية بما يخدم مصالح جميع الدول الأعضاء.