275 ألف زائر متوقع لمعرض«اكتشف كيرلا» في إكسبو الشارقة

انطلقت مساء أمس الجمعة في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة السابعة من المعرض الهندي التجاري الثقافي الترفيهي «اكتشف كيرلا 2025»، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في حدث سنوي يعد الأبرز والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط للاحتفاء بالثقافة الهندية وولاية كيرلا بشكل خاص، وتنظمه «جلف مادهيامام» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 11 مايو الجاري.

ويشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من الجهات الحكومية وكبرى المؤسسات والشركات الخاصة من الإمارات والهند، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 275 ألف زائر على مدار أيامه الثلاثة، وتتضمن أجندته تنظيم أكثر من 20 فعالية وبرنامجاً ثقافياً وترفيهياً متنوعاً، بما في ذلك عروض فنية وموسيقية حية بمشاركة أشهر نجوم السينما الهندية (بوليوود) من بينهم النجم السينمائي موهن لال والممثلة برياماني. كما يضم المعرض فعاليات مصاحبة تلائم كافة أفراد العائلة، وتجسد أجواء ولاية كيرلا الهندية بشكل فريد من خلال صالات العرض المصممة لتعكس أشهر الأماكن والمعالم في الولاية.

افتتح المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور محمد هلال، عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وحمزة عباس، رئيس تحرير جريدة «جلف مادهيامام»، وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين من دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وعقب مراسم الافتتاح، جال الحضور في أروقة المعرض وأجنحته المتخصصة، مطلعين على التنوع الكبير في مجالات المشاركة التي تشمل قطاعات حيوية كالصحة والسياحة والتعليم والتسوق والتصميم الداخلي. كما استكشفوا الأجنحة الحكومية والخاصة التي تعرض أحدث المنتجات والابتكارات والفرص الاستثمارية المتاحة، وشاهدوا جانباً من العروض الفنية والثقافية المبهرة التي تجسد عمق التراث الكيرالي والهندي.

شراكات مستدامة

وأكد عبدالله سلطان العويس، أن المعرض جزء من منظومة الفعاليات التجارية التي تجسد الرؤية الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم بيئة الأعمال المحلية، وتمكينها من التوسع نحو أسواق عالمية واعدة، لا سيما السوق الهندية نظراً لأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، والتي تشمل إلى جانب التبادل التجاري التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، مضيفاً أن الحدث يعزز من بناء شراكات مستدامة بين الشركات الإماراتية والهندية، ويسهم في تنويع المنتجات وتعزيز تنافسية اقتصاد الشارقة وضمان نموه المستدام على المدى الطويل.

منصة مثالية

من جانبه، أشار سيف محمد المدفع، إلى أن مركز إكسبو الشارقة يفخر باستضافة المعرض الذي أضحى علامة فارقة ضمن أجندة الفعاليات الكبرى في الإمارة، ويشكل منصة مثالية للشركات الهندية للوصول إلى أسواق المنطقة، وتسهيل التواصل والشراكات بين قطاعات الأعمال من الجانبين وتبادل الخبرات وإقامة شراكات تجارية واستثمارية ناجحة، مؤكداً أن فريق عمل المركز حرص على إجراء استعدادات شاملة لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي المهم، حيث وفر كافة المرافق والمساحات اللازمة لتقديم تجربة تنافسية متميزة للعارضين والزوار على حد سواء في إطار التزام المركز بدعم المشاركين وتمكينهم من إبراز منتجاتهم، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة إقليمياً وعالمياً في صناعة المعارض والمؤتمرات والأحداث التجارية الجاذبة للجمهور على نطاق واسع.

نجاح متواصل

بدوره أعرب حمزة عباس عن سعادته بالنجاح المتواصل الذي يحققه معرض «اكتشف كيرلا» عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن النسخة الحالية تشهد توسعاً ملحوظاً في عدد العارضين والفعاليات المصاحبة، وأوضح أن المعرض يهدف إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين الفرص التجارية والفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة، معرباً عن أمله في أن يسهم الحدث في تعميق الروابط الشعبية والثقافية بين أبناء الجالية الهندية والمجتمع الإماراتي، وأن يكون جسراً حقيقياً للتقارب والتفاهم.