«جيسيك» يحتفي بالابتكار ويحقق 11 رقماً قياسياً في سجل غينيس

اختتم معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2025»، ثالث أكبر فعالية للأمن السيبراني عالمياً والأضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يوم الخميس، بتحقيق 11 رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس، في إنجاز احتفى بالابتكار وروّاد الصناعة والمؤسسات الرائدة، التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الأمن السيبراني عالمياً.

أقيم المعرض العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو في ثماني قاعات، ضمن مركز دبي التجاري العالمي، محققاً إنجازاً تاريخياً جديداً، وتمكن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الجهة المستضيفة لمعرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال»، من تسجيل 11 رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس.

كما عزز «التمرين السيبراني العالمي»، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، واستضافه مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، التعاون الدولي واستراتيجيات الاستجابة للتهديدات السيبرانية المتطورة، حيث استقطبت وفوداً من أكثر من 130 جهة وطنية للأمن السيبراني، وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسوب والاستجابة لحوادث الحاسوب والاستجابة لحوادث الأمن الحاسوبي العالمية، وخلال سيناريوهات محاكاة التهديدات السيبرانية الأربعة، وقد تصدرت مصر الترتيب، تلتها لبنان في المركز الثاني، وبيلاروسيا في المركز الثالث.

وفي فعالية «جيسيك نورث ستار» بدعم من «سايبر إي 71» (Cyber E71)، شهدت منافسة (Unlock Pitch Competition)، أكبر مسابقة عروض تقديمية مخصصة للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، مشاركة شركات يتوقع أن تصبح «مليارية» في المستقبل، حيث استعرضت منتجاتها وخدماتها المبتكرة، التي تحدث تحولاً في الصناعة، وقد صعدت 20 شركة ناشئة منصة الحدث لاستعراض أفكارها أمام لجنة تحكيم مرموقة ضمت خبراء بارزين، وفي مقدمتهم لوكا تاليا ريتي، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للكفاءة في الأمن السيبراني (ECCC)، ودوفي فرانسيس، الشريك المؤسس في Group 11.

انضم إلى لجنة التحكيم كل من ماهيندرا رامسينغهاني، المدير العام لصندوق Secure Octane Investments، الذي يعتبر من أبرز صناديق الاستثمار التمهيدي في مجال الأمن السيبراني في وادي السيليكون، ويمتلك أكثر من 30 استثماراً في هذا القطاع، والدكتورة تشينكسي وانغ، التي اختارتها مجلة «فورتشن» باعتبارها أفضل مستثمرة في الأمن السيبراني على مستوى العالم، وهي مؤسسة وشريكة عامة في صندوق Rain Capital.

وبعد عملية تقييم دقيقة حصدت شركة (Exploit3rs)، بقيادة الرئيس التنفيذي جمعة الشامسي، جائزة «اختيار لجنة التحكيم»، وهي الجائزة الكبرى في المسابقة، في حين حصدت شركة (SPLXAI) جائزة «أفضل جهة مُغيّرة للسوق»، وشركة (Risknox) جائزة «أفضل حل مبتكر»، وشركة (Snode Technologies) جائزة «أفضل إمكانات للنمو».

وضمن الفعاليات الأخرى شهد «تحدي دبي السيبراني»، الذي نظمه مركز دبي للأمن الإلكتروني، منافسة بين عدد من الجهات الحكومية في دبي على مدى يومين، مع إقامة تحديات ركزت على جوانب مختلفة مثل أمن الويب، والهندسة العكسية، والتحقيقات الرقمية، وحصدت هيئة دبي الرقمية المركز الأول، تلتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في المركز الثاني، في حين جاءت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» في المركز الثالث.

ومن جانب آخر، وبعد يومين من النقاشات الغنية، والاجتماعات رفيعة المستوى، وورش العمل المتخصصة، استمع الزوّار في اليوم الختامي إلى مجموعة من أبرز الخبراء العالميين، الذين ناقشوا التحديات الملحة، التي تواجه قطاع الأمن السيبراني.

ومن بين المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها كان قطاع البنوك والتمويل، الذي شهد التأكيد على أهمية التخطيط المسبق والاستجابة السريعة للحوادث الأمنية، ودور المرأة في الأمن السيبراني، مع التركيز على مساهمتها في تشكيل مستقبل رقمي أكثر أماناً من خلال نشر الوعي، وتعزيز التعليم الشامل، والتأكيد على دور المرأة الرئيس ضمن هذه المنظومة.

وكان مركز دبي التجاري العالمي قد تحول خلال النسخة الرابعة عشرة من معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال»، الذي أقيم تحت شعار «تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، إلى مركز لصناعة الأمن السيبراني على مستوى العالم لمدة ثلاثة أيام، حيث استقبل الحدث 750 من أبرز الأسماء العالمية في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب 450 من كبار مسؤولي أمن المعلومات وأصحاب الرؤى المستقبلية من أكثر من 160 دولة، وأكثر من 25 ألف زائر على مدار الأيام الثلاثة، ليعزز مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الأمن السيبراني.

وقد استضاف الفعالية مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ووزارة الداخلية الإماراتية، وشرطة دبي.

وخلال الحدث أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني سلسلة من المبادرات والمشاريع المبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز أمن دبي الرقمي وبنيتها التحتية السيبرانية، في إطار سعي الإمارة للحفاظ على ريادتها في مجال الأمن السيبراني المستدام.

وشملت المبادرات إرشادات تقييم نموذج «الثقة المعدومة»، والتي تقدم قفزة كبيرة في تأمين شبكات حكومة دبي، وتتضمن دليلاً شاملاً لتطبيق نموذج «الثقة المدعومة»، والذي يركز على التحقق المستمر من الهوية وحقوق الوصول. وتهدف هذه الأداة إلى دعم المؤسسات والجهات المحلية في الانتقال إلى إطار عمل يقوم على مبدأ «الثقة المدعومة»، بما يضمن حماية الأنظمة والبيانات الحيوية، ضمن بيئات تقنية معقدة وديناميكية، ويسهم في تقليل مخاطر الاختراقات والتهديدات الداخلية.

كما أطلقت مبادرة «إيـثـاق بلس»، التي تهدف إلى تعزيز الثقة الرقمية وتمكين المعاملات الآمنة والموثوقة للمؤسسات، في إطار الجهود الرامية إلى دعم البنية التحتية الرقمية، وتمكين التحول الرقمي الآمن، وتوفر المبادرة شهادات رقمية معتمدة لحماية البيانات والاتصالات والتحقق من صحتها، إلى جانب دعم تبني الهويات الرقمية الموثوقة ونماذج الأمان المتقدمة، بما يسهم في تقليل المخاطر السيبرانية على مستوى المؤسسات.

يعود جيسيك جلوبال في نسخته المقبلة العام المقبل، حيث يعقد في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي من 5 إلى 7 مايو 2026، ليواصل مسيرته في قيادة الابتكار والتحول في الأمن السيبراني على مستوى العالم.

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