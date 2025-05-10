قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025 تنطلق الاثنين في مدينة جميرا

أعلنت موارد للتمويل، المؤسسة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشاركتها في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025 النسخة الثالثة، والذي تنطلق فعالياتها الاثنين في مدينة جميرا في دبي، تحت شعار «التكنولوجيا المالية للجميع»، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، حيث تستعرض موارد للتمويل خلال فعاليات القمة، أحدث الحلول المتكاملة لدعم قطاع التكنولوجيا المالية.

ومن جهته أكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «موارد للتمويل»، على أن مشاركتهم بصفتهم راعٍ فضي وشريك في الخدمات المصرفية، كمؤسسة مصرفية تمويلية فاعلة ومبتكرة في منظومة التكنولوجيا المالية الإقليمية، تقدّم باقة شاملة من الحلول التي تركز على الاستدامة والابتكار، مشيراً إلى أن موارد للتمويل بادرت بالمشاركة، في قمة دبي للتكنولوجيا لقناعتها، أن مثل هذه الفعاليات تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الابتكار، ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي والتمويل الإسلامي، كما أن حرصنا على المشاركة لعلمنا أن قمة دبي للتكنولوجيا المالية وكعادتها، ستضم النخبة من القادة والمبتكرين وصانعي السياسات العالميين، ما سيثري القمة بتبادل الرؤى والأفكار القيّمة، بما يبشر بعصر جديد في قطاع التكنولوجيا المالية.

وأضاف القبيسي ستستعرض موارد للتمويل خلال القمة، مجموعة من الحلول المتكاملة لدعم قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تعُد حصرياً لـ موارد للتمويل، بالإضافة إلى نجاحاتها مع شركائها واتفاقياتها، التي أبرمتها مؤخراً مع كبرى مؤسسات التكنولوجيا المالية والشركاء الاستراتيجيين، لتسريع الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أعمال إيجابية لخدمة عملائها، والمساهمة في تشكيل مشهد التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.

وأكد على التزام موارد للتمويل بتعزيز الابتكار، من خلال دعم ورعاية منظومة ديناميكية للتكنولوجيا المالية، وتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي من خلال إبرام الشراكات الاستراتيجية وتوفير الحلول المتطورة، لافتاً إلى أن التزام موارد للتمويل بقيادة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، يستوجب مشاركتها في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، والتعاون مع كافة الجهات والأطراف المعنية، بما في ذلك مسرعات الأعمال والشركات الناشئة، فضلاً عن تقديم قيمة استثنائية لعملائنا باستمرار.