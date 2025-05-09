جمارك أبوظبي تبحث ونظيرتها اليابانية آفاق التعاون لتسهيل التجارة ودعم الاقتصاد

التقى راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، في إطار المشاركة ضمن وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان، مع أوتشينو يوجيرو، نائب المدير العام لمكتب الجمارك والتعرفة الجمركية الياباني، لبحث سبل تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الجديدة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في العمل الجمركي، لا سميا في المجالات الرقمية والحلول الذكية المتطورة بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ويدعم تطوير اقتصاد المستقبل.

وأكد أوتشينو يوجيرو، التزام جمارك اليابان بتطوير نموذج متقدم للتعاون الجمركي الثنائي، قائم على الانفتاح والتطلع إلى المستقبل، مسلطاً الضوء على رؤية جمارك اليابان الاستراتيجية لمستقبل العمل الجمركي، لا سيما الدور التحولي للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، مشيداً بدور جمارك أبوظبي في الابتكار الرقمي، لافتاً إلى أن هذه الجهود المشتركة تعزز التعاون المتزايد في إطار التحضيرات الجارية لاتفاقية المساعدة الجمركية المتبادلة بين اليابان والإمارات العربية المتحدة، والتي ستؤسس أساساً قانونياً قوياً لتبادل المعلومات.

شريك رئيس

من جانبه، عبّر راشد لاحج المنصوري عن شكره العميق لجمارك اليابان على حفاوة الاستقبال، مؤكداً متانة العلاقات مع اليابان كشريك رئيس لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستدعّم مع التوقيع المرتقب لـ«اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة»، لافتاً إلى أن جمارك أبوظبي تسعى أن تكون في طليعة التحول الرقمي والتكنولوجي في الحلول الجمركية الذكية، وذلك من خلال تبني وإطلاق مبادرات نوعية مبتكرة كمنصة «تريدتشين» القائمة على تقنية البلوك تشين، ونظام إدارة المخاطر المتكامل المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمشروع التجريبي المقترح للممر التجاري الرقمي الموثوق، معتبراً أن هذه الزيارة تجسد محطة جديدة في مسار التعاون الجمركي المتنامي بين الجانبين، خصوصاً في مجالات تسهيل التجارة الذكية وتعزيز أمن الحدود وتطوير أنظمة جمركية متقدمة تتواكب مع المتغيرات المتسارعة المستقبلية.

تضمنت زيارة وفد جمارك أبوظبي إلى اليابان المشاركة في فعاليات رئيسة؛ مثل زيارة معرض «إكسبو 2025 أوساكا» و«سوشي تك طوكيو»، والمشاركة في اجتماع «مجلس أبوظبي الاقتصادي الياباني الحادي عشر»، و«منتدى أبوظبي للاستثمار»، و«منتدى أعمال أبوظبي طوكيو»، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز الاستثمار والابتكار وتبادل الخبرات.