199 درهماً ليوم كامل في متنزهات دبي باركس™ آند ريزورتس

أعلنت دبي باركس™ آند ريزورتس عن طرحها عرضاً حصرياً لفترة محدودة للمقيمين في الدولة لدخول متنزهاتها الترفيهية التي تتضمن موشنجيت™ دبي وريال مدريد ورلد وLEGOLAND® دبي وحديقة LEGOLAND® المائية، من 9 حتى 25 مايو ليوم كامل مقابل 199 درهماً فقط للشخص.

وسيكون عشاق الأفلام على موعد مع أوقات حافلة بالتشويق في موشنجيت™ دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في الشرق الأوسط، الذي يزخر بـ29 من الألعاب والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها، حيث تحاكي كل لعبة أسطورة من أساطير أفلام هوليوود الخالدة. وتبرز من بين الألعاب الفريدة في المتنزه كل من «جون ويك: عقد مفتوح» و«ناو يو سي مي: عالي الرهان» وقطار الكابيتول السريع المستوحى من سلسلة أفلام «هانجر غايمز»، في حين يمكن للعائلات كذلك الاستمتاع بألعاب وتجارب تتضمن «جولات السنافر» و«فندق ترانسلفينيا» و«كونغ فو باندا: العظمة لا تتوقف» وغيرها.

كما سيكون عشاق عالم كرة القدم مدعوين لرحلة حافلة بروائع الساحرة المستديرة في أول متنزه مستوحى من علامة نادي ريال مدريد الإسباني، ريال مدريد ورلد الذي يلتقي فيه تراث النادي العريق بالتجارب الحماسية المناسبة للصبية والفتيات على حد سواء.

ويزخر المتنزه بالعديد من الألعاب والأفعوانيات والتجارب والأنشطة المشوقة، بما فيها أفعوانية «هلا مدريد»، وطائرة النجوم، إلى جانب ملعب تدريبات لا فابريكا، حيث يمكن للضيوف استعراض مهاراتهم الكروية والانخراط في العديد من التجارب الرياضية.

وفي «ليجولاند دبي» يتحوّل الخيال إلى واقع، ليمنح الأطفال من عمر سنتين إلى 12 عاماً وعائلاتهم تجربة لا تنسى في عالم يلتقي فيه الإبداع باللعب. يقدّم المتنزه الترفيهي الغامر تجربة تجمع بين عالم مكّعبات «ليجو» LEGO® الشهير وأكثر من 40 لعبة ومعلماً ترفيهياً موزعة على ست مناطق مستوحاة من عوالم مختلفة، ليضمن يوماً حافلاً بالمرح والتشويق لكافة أفراد العائلة.

وللهروب من حرارة الصيف، تعد حديقة LEGOLAND® المائية الوجهة المثالية للانتعاش، حيث تنتظر الزوار مجموعة من المنزلقات المائية المدهشة، وحوض أمواج للاسترخاء، ومنطقة لعب مائية تنبض بالخيال. من سباق الانحدار على منزلق «ريد راش» إلى بناء طوف باستخدام مكعبات «ليجو» والانطلاق على نهر الاسترخاء، توفر كل تجربة لحظات من المتعة والضحك مستوحاة من عالم «ليجو» الفريد.