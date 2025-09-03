«عالم مدهش 2025» يختتم دورته الـ 26

اختتم عالم مدهش 2025، الوجهة الترفيهية والتثقيفية المفضلة لدى العائلات في دبي، فعالياته لهذا العام، حيث قدم لأولياء الأمور والأطفال فرصة الاستمتاع بتجارب متنوعة وصنع ذكريات لا تنسى. واستقبلت الدورة الـ 26 من عالم مدهش آلاف الزوار على مدار 27 يوماً كانت حافلة بالأنشطة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استمتعت العائلات بمجموعة من التجارب الاستثنائية برفقة شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين لدى الجميع.

وأقيم عالم مدهش، الذي كان أحد أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام، بتنظيم من «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والذي أثبت مرة أخرى أنه الوجهة المفضلة لسكان وزوار المدينة.

وامتد عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة 13680 متراً مربعاً، وشمل خمس مناطق تفاعلية صممت خصيصاً لنشر السعادة والبهجة في نفوس الزوار، مع 112 منطقة ترفيهية ولعبة مذهلة، حيث تمكن الأطفال من إطلاق العنان لإبداعاتهم، واختبار مهاراتهم، والاستمتاع بتجارب متنوعة مثل مجموعة من الألعاب المطاطية، وسباقات الكارتينج، والدراجات الرباعية، وسيارات التصادم، وألعاب الديناصورات، وحلبة التزلج على الجليد.

برنامج مذهل

وقدم عالم مدهش برنامجاً مذهلاً شمل 423 عرضاً مسرحياً وترفيهياً، ولقاءات خاصة مع شخصيتي مدهش ودانة، في ما قدم مقهى مدهش وردهة الطعام مأكولات مميزة مع 12 منفذاً لبيع المأكولات، أسهمت في تمكين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة من الترويج وبيع منتجاتها إلى جانب أشهر المطاعم العالمية.

واستقبلت 28 ورشة عمل تفاعلية جرى تنظيمها بالتعاون مع 16 جهة حكومية رائدة، الأطفال لاستكشاف مواهبهم، والتعلم من خلال الألعاب التفاعلية، حيث جرى تصميم الجلسات الحوارية، والعروض المسرحية، وفعاليات لقاء وتحية الشخصيات المحبوبة بالتعاون مع إسعاف دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومدينة الطفل، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، والدفاع المدني بدبي، وفريق توعية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وعكست هذه الجلسات التي أقيمت تحت إشراف مجموعة من المدربين والخبراء، رسالة عالم مدهش المستمرة في الجمع بين الإبداع والفضول والتعلم.

جدار رقمي

وفي إطار فعاليات العودة إلى المدارس، استعرضت مسابقة التصميم للطلاب في مفاجآت صيف دبي إبداعات الفنانين الشباب في الموقع وعلى جدار رقمي، بينما استمتعت العائلات بألعاب تفاعلية وورش عمل للفنون والحرف اليدوية.

وسيعود عالم مدهش مرة أخرى في دورة العام المقبل من مفاجآت صيف دبي ليتيح للزوار فرصة صنع ذكريات لا تنسى.

وأقيمت مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.