مسرّعة أعمال لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة التي تقودها النساء في الإمارات

أعلن ستاندرد تشارترد عن إطلاق الدورة السابعة من برنامج «المرأة والتكنولوجيا»، الذي يهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتمكين رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا بدولة الإمارات، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الابتكار والتنوع والتمكين المالي والتنمية الاقتصادية. ويأتي إطلاق البرنامج لهذا العام بالتعاون مع شركة C3 - شركات تصنع التغيير (C3) وشركة «فيليدج كابيتال» (Village Capital).

ويشكل هذا البرنامج جزءاً من مبادرة «صنّاع المستقبل» العالمية من ستاندرد تشارترد، التي تهدف إلى معالجة تحديات عدم المساواة وتمكين الشباب من ذوي الفرص المحدودة. ويركز البرنامج في نسخته لهذا العام على دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تقودها النساء من خلال التدريب المخصص والتمويل التحفيزي والوصول إلى شبكات عالمية المستوى. وستقدم C3 البرنامج محلياً، مستفيدةً من خبرتها المثبتة في دعم رواد الأعمال وتطوير النظام البيئي.

رأس مال تأسيسي

ومن خلال هذه المبادرة، ستحصل الشركات الناشئة المختارة على تمويل يصل إلى 550,000 درهم إماراتي (150,000 دولار) كرأس مال تأسيسي دون حقوق ملكية من مؤسسة ستاندرد تشارترد. وفي جميع الأسواق المشاركة، سيتم توزيع أكثر من 2.2 مليون درهم (600,000 دولار) في شكل منح تحفيزية سنوياً. وسيستفيد المؤسسون أيضاً من منهج دراسي مخصص، وإرشاد الخبراء، وفرصة الوصول إلى مستثمرين إقليميين وعالميين.

تعزيز التنوع

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان: «يعكس برنامج»المرأة والتكنولوجيا«من مبادرة»صنّاع المستقبل«التزامنا بتعزيز الاندماج الاقتصادي وتمكين رائدات الأعمال من تحقيق الازدهار. ويعكس إطلاق الدورة السابعة من برنامجنا في دولة الإمارات التزامنا تجاه دعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة من خلال مساعدة الشركات المبتكرة التي تقودها النساء في الوصول إلى الموارد والشبكات والتمويل الذي يحتجنه لتوسيع نطاق تأثيرهن. كما أنه يؤكد التزامنا الأوسع نطاقاً بدعم تمكين المرأة وتعزيز التنوع والمساواة والشمول في المجتمعات التي نخدمها».

وفي ظل استمرار مواجهة رائدات الأعمال لعوائق منهجية تحول دون توسيع نطاق أعمالهن، صُممت المبادرة لمساعدتهن على التغلب على تلك التحديات. ومن خلال برنامج «المرأة والتكنولوجيا»، ستستفيد 400 رائدة أعمال في المنطقة ككل من الدعم المخصص للاستثمار، وتمويل المنح، وفرص الإرشاد التي ستمكن مشاريعهن من النمو المستدام وخلق تأثير مجتمعي طويل الأمد.

فرص حقيقية

وأضاف كيفن هوليداي، المدير الإداري لشركة C3: «نحن فخورون بشراكتنا مع ستاندرد تشارترد لتقديم برنامج «المرأة والتكنولوجيا» من «صنّاع المستقبل»، كما أننا متحمسون للترحيب بانضمام «فيليدج كابيتال» هذا العام. نحن في C3 نركز على دعم المؤسِّسات اللاتي يركزن على تحقيق أهدافهن بالأدوات والعلاقات التي يحتجنها للتوسع. وتعكس هذه المبادرة قوة التعاون في خلق فرص حقيقية لرائدات الأعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات».

يستند برنامج «المرأة والتكنولوجيا» من ستاندرد تشارترد، والذي يستقبل الآن طلبات المشاركة لعام 2025، إلى السجل العالمي الناجح للمبادرة والتي دعمت أكثر من 4000 امرأة في 17 سوقاً منذ انطلاقها.