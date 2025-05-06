ساوإيست موتور تطلق فعالية "EASE DAY" العالمية من شنغهاي

أطلقت شركة ساوإيست موتور النسخة الأولى من فعالية "SOUEAST Global EASE DAY"، التي أُقيمت في مدينة شنغهاي الصينية، على مدار خمسة أيام، تحت شعار "Ease Your Life"، لتقدّم من خلالها رؤية متكاملة للحياة الحضرية الحديثة، تجمع بين التكنولوجيا، التصميم المتطور، والاهتمام العميق بالتجربة الإنسانية.

وضمن استراتيجيتها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، أطلقت الشركة حملة إعلانية مبتكرة بعنوان "إضاءة الشرق الأوسط"، حيث تم إنارة معالم معمارية بارزة في كل من الإمارات وقطر، العراق، والكويت باللون البرتقالي المميز لعلامة ساوإيست، في رسالة رمزية لربط المجتمعات بروح "السهولة والراحة".

وتخطط الشركة لمواصلة هذا الزخم من خلال دخول السوق الإماراتية بقوة، حيث تُعد إمارة دبي محطة محورية في خطتها التوسعية، لما تمثله من مركز عالمي للابتكار والتصميم، وبوابة استراتيجية إلى أسواق المنطقة. ومن المزمع أن تستضيف دبي النسخة القادمة من فعالية EASE DAY، في حدث يعد بأن يجمع بين الفخامة، الذكاء، وتجربة التنقل المستقبلية.

وترأس المؤتمر السيد داي ليهونغ، رئيس شركة ساوإيست موتور ، الذي استعرض أمام وسائل الإعلام والموزعين أبرز مميزات الطرازات الحديثة، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم أحدث الابتكارات التقنية وأعلى معايير الجودة وخلال كلمته، أوضح السيد ليهونغ أن الطرازات الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة SOUEAST، مشيرًا إلى أنها تجمع بين الأداء القوي، التصميم العصري، والتكنولوجيا المتطورة، بما يلبي تطلعات محبي السيارات حول العالم الباحثين عن قيادة مريحة وأنيقة ضمن بيئات حضرية ومسارات خفيفة للطرق الوعرة.

وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من ممثلي وسائل الإعلام العالمية، إلى جانب نخبة من صُنّاع المحتوى والمؤثرين. وقد تخللت الحدث جلسات حوارية متخصصة شارك فيها كبار مسؤولي ساوإيست، تناولت مستقبل التنقل في المدن وخطط الشركة للتوسع العالمي، مع التركيز على التجربة الحضرية الذكية والمستدامة.

كما تضمنت الفعالية تجارب قيادة تفاعلية لعدد من طرازات الشركة الجديدة، من بينها S09، S07، S06، وS06 DM الهجين، حيث استعرض المشاركون مزايا التصميم العصري، والراحة الفائقة، والتقنيات الذكية الدافئة (Warm-Tech)، وذلك في بيئات حضرية وطبيعية تم اختيارها بعناية داخل مدينة شنغهاي.

وشملت الفعالية أيضًا جولات حضرية في شوارع ومعالم أيقونية من المدينة، مثل شارع ووكانغ و"أنفو رود"، في خطوة ترمز إلى انسجام سيارات ساوإيست مع الحياة اليومية وتفاصيل المدن النابضة.