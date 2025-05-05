شراكة استراتيجية لتعزيز الدعم اللوجستي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وقّع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «دي إتش إل» إكسبرس، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، تهدف في مضمونها إلى تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة ضمن منظومته، عبر تزويدها بحلول لوجستية ذات معايير دولية.

وقد تمت مراسم التوقيع بحضور كل من: سعادة سارة عبدالعزيز النعيمي المدير التنفيذي لمركز شراع، والسيد محمود حاج حسين المدير العام لشركة «دي إتش ال» إكسبرس الإمارات. ومن شأن هذه الشراكة أن تُعزز من إمكانية وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمركز، إلى باقة من الخدمات اللوجستية المصمّمة خصيصاً لتناسب احتياجاتها، بما يدعم نموها التشغيلي ويعزز قدرتها على التوسع في الأسواق العالمية.

وبموجب الاتفاقية، ستطلق «دي إتش إل» إكسبرس برنامجاً مصمماً لرواد الأعمال، يتضمن مجموعة من الحوافز تشمل عروضاً حصرية على الشحن، وتخصيص ممثل عن الشركة لتقديم دعم مخصص كالخدمات الاستشارية وخدمات ما بعد البيع.

وبهذه المناسبة، صرّحت سارة عبدالعزيز النعيمي المدير التنفيذي لمركز شراع بقولها: يسعى مركز شراع إلى تمكين أصحاب المشاريع القابلة للتوسع والنمو. وعليه، تأتي شراكتنا مع «دي إتش إل» إكسبرس لتدعم هذا التوجّه عن طريق تزويد رواد الأعمال بحلول لوجستية عالمية، مع إمكانية الدخول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى حلول شحن مستدامة، الأمر الذي يُسهم بتذليل الصعوبات، ويمنح الشركات الناشئة القدرة على العمل بثقة ومرونة تضاهي المؤسسات الكبرى.

وأضافت النعيمي: تعكس هذه الشراكة مكانة الشارقة المتنامية كمركز عالمي رائد لريادة الأعمال، وهو ما يُعزز مهمتنا المعنية بدعم المؤسسين وتمكينهم من القيادة بمرونة، ورؤية مبتكرة، وتأثير عالمي.

ومن جانبه، قال محمود حاج حسين المدير العام لشركة «دي إتش ال» إكسبرس الإمارات: تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجوهر الأساسي لاستراتيجية أعمال «دي إتش إل»، لذا نحن فخورون بتعاوننا مع مركز شراع لدعم الأجيال القادمة من رواد الأعمال. كما أننا نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم حلول لوجستية لا تقتصر على الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وتمكّن الشركات – ضمن شبكة شراع - من الازدهار محلياً ودولياً«.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتم تنظيم مبادرات تثقيفية وتوعوية مشتركة تشمل ورش عمل، ندوات رقمية، وزيارات ميدانية لمنشآت»دي إتش إل«لتعريف رواد الأعمال بالمزايا التي توفرها المتاحة لهم.

ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في سهولة ممارسة الأعمال ضمن مجتمع»شراع"، وترسخ من مكانته كمحطة انطلاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواعدة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.