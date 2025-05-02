رمسات تعلن افتتاح متجراً جديداً في «دبي مول»

أعلنت رمسات، العلامة التي تنبض بتراثٍ عطري عريق ورؤية معاصرة، عن افتتاح متجرها الجديد في دبي مول، ويقع المتجر في الطابق الأول مقابل الشلال مباشرة، ويقدّم للزوار تجربة عطرية متكاملة تجمع الأناقة بريطانية بطابع عربي آسر.

تعود أصول العلامة إلى دار عطور بريطانية تاريخية تأسست عام 1971، وانطلقت بهويتها الجديدة، "رمسات" بعد أن استحوذت عليها مجموعة إماراتية متخصصة في تصميم وصناعة العطور، ومنذ ذلك الحين، بدأت فصلاً جديدًا، مقدّمةً عطورًا تعبّر عن التميّز والرقي والابتكار.

ويجسّد التصميم الداخلي للمتجر هذا التوازن، حيث تنسجم اللمسات العصرية مع التفاصيل الراقية في تناغم يعكس مكانة العالمة التجارية، كل زاوية من المكان تحاكي فلسفة رمسات في تقديم تجربة حسية مترفة تنبض بالأصالة.

وتدعو الشركة الضيوف لاكتشاف إبداعات رمسات العطرية، بما في ذلك إصدار الميدان الفاخر، ومجموعة جولد لاين المتألقة، بالإضافة إلى باقة من التركيبات المحببة التي صُمّمت بذوق عالٍ لعشاق العطور الراقية. كل عطر هو رواية تُسرد بلغة النفحات، وتحمل في طيّاتها مزيجًا من الحرفية والإحساس.

وفي تعليقها على الافتتاح، قالت برسيليا لو فور، مديرة علامة رمسات: «يمثل دبي مول، كأيقونة عالمية للفخامة والتميّز، المنصة المثالية لانطلاقة رمسات الجديدة. نحن فخورون بمشاركة إبداعاتنا مع الضيوف المميزين من مختلف أنحاء العالم، لنقدّم لهم تجربة حقيقية لفن العطور المتخصصة بحلّة معاصرة».

يستقبل البوتيك الزوّار يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً. ولاكتشاف عالم رمسات ومجموعاتها العطرية، تفضلوا بزيارة:

https://ramasat.com