رحلة شاملة مليئة بالفخامة في انتظار ضيوف منتجع الوثبة الصحراوي في أبوظبي

عروض إقامة مليئة بتجارب استثنائية وسط رمال الوثبة الذهبية

يقدّم منتجع وسبا الوثبة الصحراوي، أبوظبي، هذا الصيف عرضين استثنائيين، اعتبارًا من 1 مايو وحتى 30 سبتمبر 2025: العطلة الشاملة الفاخرة والملاذ الصحراوي المتكامل. تم تصميم العرضين بعناية لدمج أعلى مستويات الفخامة والراحة. سواء كان الضيوف من عشاق السكينة أو المغامرة، يقدم المنتجع تجربة متكاملة تنقلهم إلى أحضان الطبيعة، حيث تتحول كل لحظة إلى ذكرى خالدة وسط الأجواء الصحراوية الساحرة.

يُعد منتجع الوثبة الصحراوي الوجهة المثالية للهروب من صخب الحياة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بلحظات من الصفاء والتواصل مع الذات. تبدأ الرحلة مع مجموعة متنوعة من تجارب الطهي الاستثنائية التي ترضي جميع الأذواق، بدءًا من مطعم تيرا سيكا بنكهاته الإيطالية الأصيلة، وصولاً إلى مطعم بيت الحنين بأطباقه الدافئة المستوحاة من روح الضيافة العربية.

للباحثين عن الفخامة والراحة، يقدم عرض العطلة الشاملة الفاخرة تجربة مترفة لا حدود لها من شروق الشمس حتى غروبها. يتضمن العرض المشروبات والكوكتيلات المختارة طوال اليوم في لاونج المسيان والمشروبات المنعشة بجانب المسبح لضمان راحة الضيوف في كل لحظة. وتكتمل التجربة الفريدة مع الوجبات الخفيفة المتوفرة طوال اليوم والميني بار المجهز بالكامل بالإضافة إلى مجموعة من المغامرات داخل المنتجع مثل تجربة محاكاة ركوب الأمواج في فلو رايدر أو لحظات الاسترخاء مع الرماية أو الجلسات الهادئة في سراي سبا. تبدأ الأسعار من 1,950 درهم لليلة.

يوفّر عرض الملاذ الصحراوي المتكامل إقامة توازن بين الراحة والاستكشاف، تشمل جميع الوجبات في كل المطاعم، والمشروبات خلال أوقات الطعام، لتأخذ الضيوف في رحلة هادئة إلى قلب الصحراء، حيث تلتقي الرفاهية بروائع الطهي وسط أجواء من السكينة والجمال. تبدأ الأسعار من 1,050 درهم لليلة.

تُعد العافية ركنًا أساسيًا في تجربة الإقامة في منتجع الوثبة الصحراوي، حيث يُتاح للضيوف فرصة الاستمتاع بمرافق مركز اللياقة البدنية وسراي سبا، الذي يقدم مجموعة من العلاجات الفاخرة وسط أجواء هادئة ومريحة. وفي إطار الخدمات الشاملة، يوفّر المنتجع إقامة مجانية للأطفال دون سن 12 عامًا تشمل الوجبات، مما يجعله وجهة مثالية لصناعة ذكريات عائلية مليئة بالدفء والفرح.

يُلبي منتجع الوثبة الصحراوي جميع تطلعات ضيوفه، سواء كانوا في بحث عن عزلة هادئة بعيدًا عن ضجيج الحياة، أو يتوقون إلى مغامرات مشتركة في أحضان الطبيعة، أو يرغبون في قضاء لحظات من التواصل العميق مع أحبائهم. مع عروض الإقامة الشاملة لهذا الموسم، يدعو المنتجع ضيوفه للاستمتاع بكل لحظة من لحظات الهدوء والراحة، وسط مشاهد صحراوية آسرة تأسر الحواس وتغمر الروح بالسكينة.

للحجز، يُرجى الاتصال على الرقم 9712204444+، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني:

reservations.alwathba@luxurycollection.com