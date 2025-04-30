سوق السفر العربي يشهد توقيع اتفاقية لتوسع «شذا» في المنطقة

شهد معرض سوق السفر العربي، توقيع اتفاقية شراكة بين فنادق «شذا» لإدارة مسك الفتح البحرين، مع شركة الاستثمار البحرينية البارزة نزل مساكن للتطوير العقاري. أضفي الطابع الرسمي على الاتفاقية بين سيمون كومبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق شذا، وغازي عبد الله ناس رئيس شركة نزل مساكن للتطوير العقاري في البحرين.

وكشف سيمون كومبس، وفيصل علي الفارسي عضو مجلس شركة نزل القابضة، عن الشراكة خلال مراسم حصرية، عُقدت في جناح فنادق شذا في سوق السفر العربي. حضر المراسم قادة مرموقون من كلتا الشركتين، بمن فيهم شاجي أبو صالح نائب الرئيس - تطوير الأعمال والنمو، وفرانك ديسكات نائب الرئيس - إدارة الأصول في فنادق شذا، إضافةً إلى إسلام عبد الحكيم أبو علم عضو مجلس شركة نزل مساكن للتطوير العقاري، والسيدة منى أحمد المسلم عضوة مجلس شركة نزل مساكن للتطوير العقاري.

تحدد هذه الخطوة الاستراتيجية الكبيرة، انطلاقة فنادق شذا في البحرين، وتعزز التزامها بتوسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال عروض فنادق نمط الحياة الفريدة من نوعها.

وقال سيمون كومبس الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق شذا «يسرنا تقديم علامتنا في البحرين، من خلال هذا العقار المميز. يشكل فندق مسك الفتح البحرين، الإضافة المثالية إلى محفظة مسك المتنامية، جامعاً بين الرفاهية العصرية والشعور بالانتماء والطموح. تعكس شراكاتنا مع نزل القابضة، رؤيتنا المشتركة لتوفير تجارب الضيافة الغنية في المنطقة، ونتطلع إلى تقديم قيمة استثنائية لضيوفنا وشركائنا، على حد سواء».

ومن جانبه، قال غازي عبد الله ناس رئيس شركة نزل مساكن للتطوير العقاري «تعكس شراكتنا مع فنادق شذا، التي تشتهر بعمقها الثقافي وتميزها التشغيلي، التزامنا طويل الأمد بتطوير أصول الضيافة عالية الجودة، والتي تلبي المتطلبات السياحية المتزايدة في البحرين. صُمم مسك الفتح البحرين، ليلبي احتياجات العدد المتزايد من الضيوف والتنفيذيين والعائلات، ممن يبحثون عن إقامة طويلة في بيئة سكنية عصرية ومخدومة، في إحدى مناطق المنامة الأكثر اتصالاً وعالمية، ويحوي البرج التوأم المكون من 15 طابقاً 118 جناحاً عصرياً».

سيفتتح مسك الفتح البحرين أبوابه رسمياً للضيوف في 1 مايو 2025، مقدماً تجربة إقامة فريدة وغنية، تجمع بين الراحة العصرية والضيافة العربية الدافئة.