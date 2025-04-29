31 مليون زائر لحدائق دبي العامة في 2024

أكد محمد أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة، أن الدائرة تولي اهتماماً بالغاً بتنفيذ خطط طموحة تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة مرافقها الترفيهية والحدائق العامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ملف جودة الحياة ودعم قطاع السياحة الحيوي في الإمارة، وتماشيا مع رؤية دبي الطموحة لتكون من أفضل المدن في العالم للعيش والسياحة والاستثمار.

وكشف أهلي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش فعاليات سوق السفر العربي عن الأرقام القياسية التي حققتها حدائق دبي العامة ومرافقها الترفيهية في استقطاب الزوار، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار خلال 2024 أكثر من 31 مليون زائر.

وأشار إلى استمرار هذا النمو القوي خلال الربع الأول 2025، والذي شهد استقبال أكثر من 10 ملايين زائر، مع التطلع إلى تجاوز إجمالي أعداد الزوار المسجلة في العام الماضي، خاصة وأن بلدية دبي تشرف حالياً على إدارة أكثر من 220 حديقة ومرفقاً ترفيهياً متنوعاً.

واستعرض الرؤى الشاملة التي تتبناها البلدية في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع سياحية عالمية المستوى، والتي من أبرزها مشروع «ثيرم دبي»، الذي وصفه بأنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأطول كمنتجع صحي في العالم، بتكلفة استثمارية تبلغ ملياري درهم. وأكد أن هذا المشروع النوعي يعتبر من المشاريع المهمة لتطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة، ويسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات «استراتيجية جودة الحياة» التي تهدف إلى جعل دبي ضمن أفضل المدن العالمية بحلول 2033، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي تسعى إلى إثراء تجربة الزوار من مختلف الفئات العمرية والاهتمامات.

نمو ملحوظ

وأعلنت «دبي سفاري بارك»، إحدى وجهات الحياة البرية والسياحية الرائدة في المنطقة، عن تسجيلها نمواً ملحوظاً بنسبة 67% في مبيعات تذاكر قطاع وكالات السفر والسياحة خلال موسمها السادس الذي انطلق في أكتوبر 2024، تحت شعار «الحفاظ على الكوكب»، ليكون بذلك الموسم الأكثر نجاحاً من حيث الأرقام، وتحقيق مستهدفات توعية الزوار حول أهمية الحفاظ على الحياة البرية، مدفوعة بزيادة الإقبال على خوض تجاربها الترفيهية والتعليمية وسط الطبيعة.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة دبي سفاري بارك في النسخة الـ 32 من معرض سوق السفر العربي للعام 2025، الذي انطلق أمس، والذي يُعد أحد أبرز الملتقيات والأحداث العالمية المتخصصة في صناعة السفر والسياحة.

وللمرة الأولى على الإطلاق، كشفت الوجهة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي، عن استمرارها في تطبيق استراتيجيتها لحماية الحياة البرية، والتي تخصص من خلالها جزءاً من عائدات تذاكر الدخول لدعم جهود إنقاذ ورعاية الحيوانات، وتعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بالحياة البرية بمختلف جوانبها، ما يُتيح تقديم قيمة مُضافة من كل زيارة وتعزيز البصمة الإيجابية المباشرة في حماية الحيوانات والنظم البيئية، حيث تُعيد دبي سفاري بارك تعريف السياحة المسؤولة في الإمارات، عبر تقديم تجارب ترتكز على القيم والأهداف السامية لحماية الحياة البرية، لتؤكد بذلك مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.

واستجابة للإقبال المتزايد على تجارب الحياة البرية، تواصل دبي سفاري بارك الارتقاء بعروضها من خلال مرافق عالمية المستوى، حيث وفرت مستشفى بيطرياً، ومركزاً لرعاية الحيوانات والأبحاث العلمية، بالإضافة إلى برنامج مخصص لرعاية الأنواع المهددة بالانقراض.

كما تركز من خلال المبادرات التثقيفية على الحفاظ على البيئة، وتعزيز الممارسات المستدامة، ومكافحة الصيد غير المشروع، والتجارة غير المشروعة في الحياة البرية.

منصة مميزة

وقال محمد أهلي: يأتي معرض سوق السفر العربي كمنصة مميزة لاستعراض مسيرة دبي سفاري بارك الناجحة التي رسخت جاذبيتها كواحدة من بين أفضل الوجهات المتخصصة في تجارب الحياة البرية، بالتزامن مع احتفائها باستمرار زخم النمو لموسمها الحالي وسط نخبة من روّاد صناعة السفر والسياحة من مختلف أنحاء العالم.

ونفخر اليوم بالكشف عن استمرارنا في تطبيق استراتيجيتنا التي تستهدف تعزيز حماية الحياة البرية، بما يتكامل مع جهودنا في دعم توجهات الإمارات لمستقبل القطاع السياحي.

وأضاف: النمو الذي حققته دبي سفاري بارك خلال هذا الموسم، يدفعنا لمواصلة تصميم وتقديم تجارب شاملة وتفاعلية تلبي اهتمامات الزوار وتثري لحظاتهم، إذ بدأت تحضيراتنا للموسم السابع، الذي سيعود بباقة من التجارب الترفيهية والتعليمية الاستثنائية الموسعة والمميزة، إلى جانب المبادرات المبتكرة والجديدة التي تدعم أهدافنا الطموحة في الحفاظ على الحياة البرية وتعزيز مفهوم السياحة المستدامة.