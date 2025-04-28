هيئة السياحة التشيكية تروج عروضاً متنوعة خلال سوق السفر العربي

أعلنت هيئة السياحة التشيكية، بالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك في الإمارات، عن مشاركتها المتجددة في الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025. وسيقوم وفد يضم ثمانية من أبرز الشركاء من جمهورية التشيك بتمثيل الوجهة وعرض أحدث وأروع ما لديها من عروض سياحية لخبراء السفر في منطقة الشرق الأوسط.

وتتطلع هيئة السياحة التشيكية هذا العام إلى الارتقاء بجمهورية التشيك كوجهة سياحية رائدة من منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على العائلات، والمسافرين الباحثين عن تجارب سياحية مميزة، ورواد المؤتمرات والمعارض، وعشاق الاسترخاء والترفيه. وتهدف هيئة السياحة التشيكية خلال فعاليات سوق السفر العربي إلى إجراء نقاشات هادفة وجلسات تواصل فعالة مع أبرز منظمي الرحلات وشركات الطيران وممثلي الإعلام والجهات المعنية الرئيسية في قطاع السفر. وستركز هذه اللقاءات على بحث آفاق التعاون والشراكة لتعزيز الترويج لجمهورية التشيك في أسواق الشرق الأوسط.

ويمكن لزوار جناح هيئة السياحة التشيكية التفاعل مع شركاء القطاع الخاص في جمهورية التشيك واكتشاف التجارب السياحية المتنوعة التي تقدمها البلاد. من منتجعات الاستجمام الهادئة والرحلات الثقافية الغامرة إلى فنون الطهي الفاخرة، التي تعززها مكانة جمهورية التشيك المتنامية في دليل ميشلان لعام 2025 والإقامات الفاخرة، حيث تواصل البلاد استقطاب المسافرين من مختلف الاهتمامات.

وقال جوزيف كوتسكي، سفير جمهورية التشيك فوق العادة والمفوض لدى الإمارات: تجسد مشاركة جمهورية التشيك في معرض سوق السفر العربي عمق العلاقات بين التشيك والإمارات. نعتز بعرض تنوع وثراء السياحة والثقافة في بلدنا على هذه المنصة الرائدة. أتطلع إلى رؤية المزيد من التعاون الذي يلهم المزيد من التبادل الثقافي ويعزز الروابط بين بلدينا.

بدورها، قالت باربرا أنديلوفا، مديرة التسويق الدولي للأسواق الجديدة في هيئة السياحة التشيكية: يسعدنا مواصلة مشاركتنا في سوق السفر العربي وتعزيز علاقتنا مع قطاع السفر في الشرق الأوسط. إن إطلاق شركة الاتحاد للطيران رحلاتها المباشرة إلى براغ ابتداءً من يونيو 2025، بالإضافة إلى الحضور المتزايد لجمهورية التشيك في دليل ميشلان، يعزز من مكانتنا كوجهة سياحية مميزة. نتطلع بشوق من خلال التعاون مع شركائنا الموثوقين إلى استقبال المسافرين بتجارب سياحية استثنائية وإقامة شراكات متينة في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف جي بي سريثار، الرئيس العالمي لإدارة خدمات السياحة في شركة «في إف إس جلوبال»: يسرنا التعاون مع جمهورية التشيك للمساهمة في الترويج لتجارب سفرها الغامرة والهادفة لجمهور الشرق الأوسط. نطمح إلى تعزيز متعة السفر من خلال ربط المسافرين بوجهات سياحية آسرة ودعم شركائنا في إبراز عروضهم المتميزة. وواصل معرض سوق السفر العربي كونه محفلاً هاماً لتعزيز هذه الشراكات وتعزيز حضور جمهورية التشيك بين مسافري الشرق الأوسط. أتطلع بشغف إلى التعاون مع شركائنا في قطاع السفر ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي.

وستسلط هيئة السياحة التشيكية الضوء على مجموعة متنوعة من العروض التشيكية، بدءاً من الإقامات الفاخرة، ومرافق الاسترخاء، وصولاً إلى الأنشطة التجريبية الفريدة. ويمكن لزوار جناح هيئة الساحة التشيكية استكشاف ثراء التراث الثقافي للبلاد، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وتجاربها السياحية الآسرة. كما تتطلع هيئة السياحة التشيكية إلى التعاون مع شركائها في الشرق الأوسط، وبناء تحالفات استراتيجية مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران الإقليمية، لتعزيز التواصل وزيادة الإقبال عليها كوجهة سياحية مفضلة.