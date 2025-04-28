«سياحة عجمان» تستعرض الهوية الثقافية والتاريخية والتنوّع الحضاري

تشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان، في معرض سوق السفر العربي (ATM) 2025، حيث تسلط الضوء على تطورات القطاع السياحي في الإمارة، واستكشاف آفاق تعاون جديدة مع شركاء إقليميين ودوليين.

وفي سياق مشاركتها لهذا العام، تكشف الدائرة عن قسم جديد مخصص للمتاحف، يبرز الهوية الثقافية والتاريخية الغنية التي تتميز بها الإمارة، ويعكس التنوّع الحضاري المتجذر في عمقها. ويضم هذا القسم ركناً مستقلاً مكرساً لمتحف المنامة، الذي يُعد نافذة مميزة للتعريف بتاريخ المنطقة وتراثها الشعبي العريق، مجسداً بأسلوب تفاعلي الموروث الثقافي الذي شكل ملامح الهوية المحلية عبر الأجيال.

تجارب منفردة

وقال محمود خليل الهاشمي المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان: «تأتي مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي 2025، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارة. ويعد المعرض منصة استراتيجية مهمة لاستعراض المقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها عجمان، وتسليط الضوء على تجاربها المتفردة، إلى جانب تعزيز شراكاتنا مع رواد قطاع السفر والضيافة، بما يدعم جهودنا لترسيخ مكانة عجمان كوجهة متميزة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية».

وضمن فعاليات المعرض، تسلط الدائرة الضوء على بطولة آسيا لبناء الأجسام، التي تستضيفها الإمارة من 14 إلى 18 يونيو المقبل، وستتضمن المشاركة الكشف عن الهوية البصرية الرسمية للبطولة، في خطوة تهدف إلى الترويج لهذا الحدث الرياضي البارز، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي، بما يجسد حرص الإمارة على دعم الرياضة، ورعاية الرياضيين المحليين والدوليين.

كما ستقدّم الدائرة خلال المعرض عرضاً حياً للفنانة الإماراتية الموهوبة هدى الريس، التي ستبدع نحتاً مباشراً لمتحف المنامة، في عمل فني يجسّد أصالة الثقافة والتراث الإماراتي.

شاشات تفاعلية

إلى جانب ذلك، ستوفر الدائرة شاشات تفاعلية، تستعرض أبرز معالم متاحف عجمان، وتقدم للزوار لمحة عن التجارب الفريدة التي تنتظرهم خلال زياراتهم القادمة.

وسيضم جناح الدائرة في المعرض 17 جهة عارضة، من فنادق ووجهات سياحية ومؤسسات معنية بالتراث والثقافة والفنون، وهي دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وغرفة عجمان، فندق عجمان، وفيرمونت عجمان، وفندق عجمان سراي، وفندق باهي قصر عجمان، وإيوان للشقق الفندقية، ومنتجع الزوراء، وشركة زاريا لإدارة المنتجعات الصحية، وفلاش هورايزن للسياحة والسفر، ورضا الدولية للسياحة والسفر، ومسندم أدفنشر للسياحة والسفر، وأرت إيدج للسياحة والسفر، وأريبين أوريكس للسياحة والسفر، وجويس للسياحة والرحلات، وشركة الملكي لتعبئة المواد الغذائية.