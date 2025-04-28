الشيف الحاصل على نجمة ميشلان، ثانوس فيسكوس يحلّ ضيفاً على مطعم "شيمرز" في جميرا ميناء السلام

تعاون حصري بين الشيف ثانوس وكبير الطهاة إيمانويل دي ليو للاحتفاء بجوهر المطبخ اليوناني على مدار يومين

يدعوكم مطعم "شيمرز" في جميرا ميناء السلام هذا الشهر إلى تجربة فريدة بعنوان " تكريم للتراث اليوناني"، ضمن تعاون حصري يحتفي بجوهر المطبخ اليوناني على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، 29 و30 أبريل. تنطلق التجربة بقيادة كبير الطهاة في "شيمرز"، إيمانويل دي ليو، الذي يستضيف الشيف الحاصل على نجمة ميشلان، ثانوس فيسكوس، للانطلاق في رحلة طهي ساحرة على ضفاف الخليج العربي.

يتجاوز هذا التعاون المفهوم التقليدي لتجارب الطهي المشتركة، ليقدم رؤية متجددة لتراث المطبخ اليوناني، حيث تمتزج المكونات البسيطة المستوحاة من طبيعة الجزر مع اللمسات العصرية الراقية.

سيمفونية من النكهات الأصيلة

ونجح الشيف إيمانويل في ترسيخ مكانة "شيمرز" كإحدى أبرز وجهات الطعام الشاطئية المحبوبة في دبي. وبهذه المناسبة، يُقدّم تجربة ذوقية مميزة بالتعاون مع الشيف ثانوس، المعروف بإبداعه في تقديم الأطباق اليونانية بلمسة عصرية، إلى جانب شغفه بالاستدامة والابتكار في اختيار المكونات.

سيتعاون كبيرا الطهاة في إعداد قائمة مكوّنة من خمس أطباق تُقدَّم بأسلوب المشاركة، وتحتفي بجذور المطبخ اليوناني مع لمسة عصرية. تتضمن الأطباق خبز السردين المحمص مع البقدونس والثوم وصلصة الطماطم الحارة من إبداع الشيف إيمانويل، إلى جانب طبق الـ "باتاغوجيز" (Patagogkies) المميز بالقريدس الأحمر والكافيار. أما الشيف ثانوس، فيقدّم تارتليت الأخطبوط مع معجون الفول والبصل المكرمل، يليه طبق لحم ساق الضأن المطهو ببطء والمُعزز بصلصة الكيميتشوري اليونانية.

تجربة طهي جذابة للغاية

ندعو الضيوف للاستمتاع بتجربة الطهي المشتركة والحصرية، حيث يترافق كل طبق مع قصته ومصدر إلهامه. تتوفر القائمة من الثلاثاء 29 أبريل وحتى الأربعاء 14 مايو، بسعر 550 درهماً للشخص الواحد. وتقدم هذه التجربة لمحة نادرة عن تشارك إبداعي متناغم بين موهبتين فريدتين في عالم الطهو، وذلك في حوار متكامل تترجمه النكهات الشهية والتقديم المتقن للأطباق.

للحجز، يرجى زيارة: Jumeirah.com/OdeToGreece

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